В Москве на ВДНХ на площадке единой экспозиции ТЭК «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия» прошло заседание совместной рабочей группы Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и Системного оператора ЕЭС по вопросам интеграции ВИЭ в энергосистему страны.

Одними из основных вопросов стала оценка перспектив развития возобновляемой энергетики до 2050 года и определение возможных сценариев интеграции в ЕЭС России объектов ВИЭ в объемах, обеспечивающих реализацию стратегии низкоуглеродного развития. При обсуждении этого вопроса Председатель Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий предложил сделать практический шаг и реализовать пилотный проект, в рамках которого провести исследования и определить требования к крупным, до 1–2 ГВт, паркам ВИЭ-генерации.

«Реализация такого пилотного проекта позволит оценить возможности по развитию сети в конкретной части энергосистемы, влияние новых объемов ВИЭ на работу традиционной генерации и необходимость увеличения регулировочных возможностей энергосистемы за счет строительства ГЭС и ГАЭС. В результате отработки решения этих прикладных задач появится понимание возможности и экономической целесообразности реализации проектов по созданию крупных парков солнечных и ветровых электростанций», – отметил Федор Опадчий.

При рассмотрении перспектив дальнейшего развития, Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев отметил, что проведение комплексной оценки инвестиционного климата регионов по развитию ВИЭ позволит сформировать видение потенциальных инвесторов и сформировать рекомендации для региональных органов власти и институтов развития.

«Принятие Системным оператором функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Дальнего Востока с начала и запуск конкурентных механизмов оптового рынка с середины следующего года открывают дополнительные возможности для внедрения объектов ВИЭ-генерации», – подчеркнул Алексей Жихарев.

В свою очередь Федор Опадчий отметил, что одним из важных итогов уходящего года для отрасли стало изменение видения развития возобновляемых технологий в стране.

«Обеспечить поддержание баланса мощности можно только за счет строительства объектов традиционной генерации и/или развития сетевой инфраструктуры. Но мы уже сегодня видим регионы, где прогнозируется дефицит энергии. Для таких регионов развитие ВИЭ, при текущих экономических параметрах, становится реальной альтернативой строительству традиционной генерации. Именно этот год показал, что развивать ВИЭ можно не только для того, чтобы быть в мировых трендах, а потому, что внедрение ВИЭ в отдельных регионах – это наиболее экономически эффективный способ решения задач покрытия спроса на электроэнергию», – подчеркнул глава Системного оператора.

Участники заседания обсудили перспективы развития программы поддержки ВИЭ-генерации в Дальневосточном федеральном округе, в частности, возможность участия проектов ВИЭ в технологически нейтральных конкурсных отборах строительства новой генерации (КОМ НГО) на территории Дальнего Востока. В ходе дискуссии отмечено, что участие зеленой генерации в таких отборах наряду с переносом проектов строительства в рамках программы ДПМ ВИЭ на территорию Дальнего Востока и досрочным вводом объектов генерации ВИЭ – это наиболее быстрый и эффективный способ решения задачи обеспечения растущего электропотребления в ДФО. При стороны отметили необходимость начала практических действий по реализации предлагаемых решений, а также формирование требуемых изменений нормативной базы с учетом планируемого с 1 июля следующего года включения дальневосточных регионов в ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности.

Рабочая группа подвела итоги разработки нового порядка согласования с Системным оператором мест размещения генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ отметив, что итогом совместной работы Системного оператора и АРВЭ стала сбалансированная модель оценки предложений участников по территориальному размещению с точки зрения влияния системных условий на режимы работы новых объектов ВИЭ.

В ходе заседания также обсуждались дальнейшие этапы пилотного проекта с ФГБУ «Гидрометцентр России» по прогнозированию выработки ВИЭ и вопросы повышения точности прогнозирования для обеспечения эффективной интеграции ВИЭ-генерации в ЕЭС России и участия в балансирующем рынке.

В завершение Федор Опадчий отметил важность деятельности Ассоциации, которая позволяет сформировать единую позицию отраслевого сообщества по вопросам, требующим системного решения.

«При существующей конкуренции в бизнесе у вас получается выработать консолидированную позицию, без которой невозможны системные решения в рамках отрасли. Ассоциация позволяет объединить мнения субъектов ВИЭ-генерации и сформировать общий голос, который нельзя не услышать», – подчеркнул глава Системного оператора.

Об Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ)

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) – некоммерческая организация, представляющая интересы участников сектора ВИЭ в России и ведущая деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. АРВЭ является ведущей в России экспертной и коммуникационной площадкой в области энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Организация объединяет широкий круг заинтересованных сторон, включая генерирующие компании, девелоперов проектов по ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты.