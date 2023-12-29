Канун Нового года – время, когда мы подводим итоги сделанного, ставим точку, готовимся перевернуть страницу и начать все с чистого листа. Журналист и писатель Уильям Воган как-то заметил: «Оптимист ждет полуночи, чтобы увидеть приход нового года; пессимист же ждет полуночи, чтобы убедиться, что старый год уже миновал». Мы желаем, чтоб старый год унес собой большую часть трудностей и проблем, а с наступлением нового года открылась новая страница – хорошая и спокойная. Пусть все, что вы загадаете в праздничную ночь, в новом году сбудется, и пусть январские праздники подарят вам долгожданный отдых и новые силы!

Благополучия вам в новом году, хороших новостей и позитивных перемен, крепкого здоровья и энергии – чтобы заниматься тем, что вам нравится, и достигать в этом успехов. Пусть рядом всегда будут родные и любимые люди. Берегите то, что вам дорого, будьте счастливы!

С праздником!