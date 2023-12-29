В настоящем издании приведен краткий обзор правовых и институциональных основ реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в странах ЕАЭС, описаны используемые финансовые инструменты, а также представлены наилучшие практики в области энергоэффективности.

Обзор подготовлен экспертами Агентства совместно с Ассоциацией энергосервисных компаний – «РАЭСКО».

Обзор наилучших практик в области энергоэффективности в странах ЕАЭС 6.8 MB | pdf