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Эксперты РЭА Минэнерго России подготовили обзор наилучших практик в области энергоэффективности в странах Евразийского экономического союза

29 декабря 2023, 16:00 245 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РЭА Минэнерго России
Авторы и источники / Правообладателям

В настоящем издании приведен краткий обзор правовых и институциональных основ реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в странах ЕАЭС, описаны используемые финансовые инструменты, а также представлены наилучшие практики в области энергоэффективности.  

Обзор подготовлен экспертами Агентства совместно с Ассоциацией энергосервисных компаний – «РАЭСКО».

Обзор наилучших практик в области энергоэффективности в странах ЕАЭС 6.8 MB | pdf

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Метки: РЭА МИНЭНЕРГО, ЕАЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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