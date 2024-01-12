Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
IEK расширяет линейку амперметров аналоговых Э47. Они применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения силы переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.
Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (сертификат об утверждении типа средств измерений). Все приборы проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.497.
Преимущества амперметров аналоговых Э47 IEK
Технические характеристики амперметров аналоговых Э47 IEK
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