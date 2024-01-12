IEK расширяет линейку амперметров аналоговых Э47. Они применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения силы переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.

Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (сертификат об утверждении типа средств измерений). Все приборы проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.497.

Преимущества амперметров аналоговых Э47 IEK

Класс точности: 1.5.

Широкий диапазон измерений: до 6 000 А.

Удобство монтажа.

Электробезопасность.

Возможность корректировки нулевой отметки.

Технические характеристики амперметров аналоговых Э47 IEK