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Расширение ассортимента амперметров аналоговых Э47 IEK: диапазон измерений от 30 до 6 000 А

12 января 2024, 15:15 268 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: IEK GROUP

Фото: IEK GROUP

IEK расширяет линейку амперметров аналоговых Э47. Они применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения силы переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.

Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (сертификат об утверждении типа средств измерений). Все приборы проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.497.

Преимущества амперметров аналоговых Э47 IEK

  • Класс точности: 1.5.
  • Широкий диапазон измерений: до 6 000 А.
  • Удобство монтажа.
  • Электробезопасность.
  • Возможность корректировки нулевой отметки.

Технические характеристики амперметров аналоговых Э47 IEK

  • Монтаж: на переднюю панель.
  • Размеры: 72×72 мм, 96×96 мм.
  • Межповерочный интервал: 2 года.
  • Тип напряжения: переменный (АС).
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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.77

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