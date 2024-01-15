Строительство нового путепровода через МЦД-1 вблизи станции «Бескудниково» планируется завершить в августе 2024 года. Об этом во время осмотра работ на объекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы активно строим связку между двумя административными округами — Северным и Северо-Восточным, — соединяем Ленинградку (Ленинградское шоссе), скоростной диаметр, Коровинское шоссе, Дмитровское шоссе и Алтуфьевское шоссе. Связка очень важная. Она разгрузит Третье транспортное кольцо, МКАД и, конечно, соединит близлежащие районы, уберет перепробег машин от 30 до 40 минут. Помимо реконструкции улично-дорожной сети, главным звеном является путепровод через МЦД-1. Путепровод сложный, проходит через несколько путей, но стройка близится к завершению. Надеюсь, что в августе она будет завершена», — сказал Сергей Собянин.

Как доложил мэру генеральный директор компании-подрядчика «МИСК» Фарит Хайдаров, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком и в круглосуточном режиме. По его словам, сегодня на 80% закончены работы по выносу коммуникаций.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство двухполосного путепровода длиной 650 метров было начато в августе 2020 года. Он свяжет улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино (САО) и улицу Инженерная в Алтуфьевском районе (СВАО). В результате будет организовано прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до улицы Широкая с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

Всего в рамках проекта будет построено 6,9 километра дорог, в том числе боковые проезды вдоль улицы Инженерная в районе примыкания к путепроводу, разворотная полоса на Дмитровском шоссе в районе пересечения с улицей 800-летия Москвы, съезды с улицы Талдомская на улицу Путейская, Коровинское шоссе и с Алтуфьевского шоссе на улицу Бибиревская, заездные карманы для пассажирского транспорта.

Для снижения уровня шума вдоль находящихся рядом жилых домов установят защитные экраны общей протяженностью 504 метра.

Всего с 2011 года за счет бюджета Москвы построено и реконструировано 22 автодорожных путепровода через железнодорожные пути.