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  • ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" подвело итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2023 год

ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" подвело итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2023 год

15 января 2024, 17:15 378 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году победу среди основного производства вновь одержал Цех №1, а вот среди вспомогательного лидер изменился – лучшим стал Отдел технического контроля и лаборатория (монтеры, испытатели).

По традиции, победители награждены сувенирами и денежной премией.

Хочется отметить приятную тенденцию – снижение количества нарушений по сравнению с 2022 годом!

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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7.12

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