Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году победу среди основного производства вновь одержал Цех №1, а вот среди вспомогательного лидер изменился – лучшим стал Отдел технического контроля и лаборатория (монтеры, испытатели).

По традиции, победители награждены сувенирами и денежной премией.

Хочется отметить приятную тенденцию – снижение количества нарушений по сравнению с 2022 годом!