Эталон кабельных испытаний
Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году победу среди основного производства вновь одержал Цех №1, а вот среди вспомогательного лидер изменился – лучшим стал Отдел технического контроля и лаборатория (монтеры, испытатели).
По традиции, победители награждены сувенирами и денежной премией.
Хочется отметить приятную тенденцию – снижение количества нарушений по сравнению с 2022 годом!
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