Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало АО «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» («Редуктор-ПМ») разрешение на строительство складского логистического центра в Свердловском районе Перми (ул. Героев Хасана, 105/1101). Информация об этом содержится в реестре разрешений на строительство, опубликованном на сайте ведомства. В реестре указано, что разрешительная документация была выдана предприятию 15 декабря 2023 года.

О планах «Редуктора-ПМ» построить логистический центр стало известно в октябре 2023 года. По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 5,7 га, на котором АО планирует реализовать свой проект, находится за производственными корпусами предприятия, рядом с автосалонами холдинга «Форвард-Авто». Как сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», на этой территории планируется разместить сам логистический центр, а также подземные противопожарные резервуары, стоянки на 7 и 13 машино-мест, площадки ТБО и контрольно-пропускной пункт.

«Редуктор-ПМ» производит редукторы и трансмиссии для всех вертолётов семейства «Ми», абсолютного лидера рынка России (Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ми-38 и их модификаций), а также для лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат». Кроме того, предприятие выпускает детали, узлы и агрегаты двигателей для вертолётов и самолётов. Входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех».