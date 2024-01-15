Утвержден предварительный национальный стандарт для жилых зданий «Требования к цифровым информационным моделям». Документ в 2023 году успешно прошёл экспертизу профсообщества в ТК 505 «Информационное моделирование» под руководством Минстроя России. Национальный стандарт ПНСТ 909-2024 «Требование к цифровым информационным моделям объектов непроизводственного назначения. Часть 1. Жилые здания» вступит в силу с 1 февраля 2024 года и будет действовать в течение трех лет.

«Нацстандарт – методологический фундамент для цифровизации всей отрасли жилищного строительства, он задает всем участникам рынка четкие понятные правила игры в вопросах применения технологий информационного моделирования. В долгосрочной перспективе широкое применение информационного моделирования даст значительный экономический эффект для всего строительного комплекса России за счет повышения эффективности, сокращения издержек и ускорения реализации проектов», – подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ, председатель ТК 505 Константин Михайлик.

ПНСТ позволит систематизировать и стандартизировать требования к цифровым информационным моделям (ЦИМ) жилых зданий. Автоматизация обработки данных из создаваемых ЦИМ позволит соблюсти требования законодательства и решить прикладные задачи: быстрее подготавливать проектную и рабочую документацию, заполнять ведомости строительных материалов, проводить работу с другими типовыми сценариями применения ТИМ.

«Выход предварительного национального предстандарта – знаковое событие для гражданского строительства с учетом предстоящего перехода на ТИМ. С учётом лучших российских и международных практик, позиции экспертов и бизнеса создаётся уникальная методологическая база. С её помощью все участники строительного рынка могут разрабатывать собственные информационные модели, внедрять их в свои процессы и достигать максимальных выгод от цифровизации строительного цикла, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией уже построенных зданий», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

С 1 июля 2024 года все новые проекты в жилищном строительстве будут обязаны реализовываться с ТИМ, а с 1 января 2025 года — это же требование распространяется на все девелоперские проекты в области долевого строительства. По экспертной оценке, ДОМ.РФ, внедрение ТИМ позволяет сократить бумажный документооборот до 85%, уменьшить сроки обработки документов на 50%, снизить количество ошибок при проектировании на 80% и повысить точность расчёта объёмов работ на 45%.

По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, выработка единых правил и требований к результатам формирования и ведения цифровых информационных моделей жилых зданий, в том числе многоквартирных зданий, индивидуальных жилых зданий в границах территории малоэтажного жилого комплекса и жилых зданий блокированной застройки, позволит участникам процесса обеспечить планомерный переход на технологии информационного моделирования (ТИМ). За период действия ПНСТ 909-2024, с 1 февраля 2024 года по 1 февраля 2027 года, будет проведена апробация предлагаемых подходов к формированию цифровых информационных моделей в зависимости от реализуемых сценариев, а также собран и проанализирован практический опыт реализации моделирования.

ТК 505 сформирован приказом Росстандарта от 29 марта 2022 года. Председателем назначен замглавы Минстроя России Константин Михайлик. Секретариат комитета организован на базе ДОМ.РФ. Комитет создан для обеспечения последовательной политики министерства по формированию нормативно-технической документации и других инструментов для стимулирования внедрения информационного моделирования в строительстве (ТИМ).