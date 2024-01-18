Китай одобрил строительство четырех новых реакторов

Государственный Совет КНР одобрил строительство четырех новых реакторов. Речь идет о третьем и четвертом энергоблоках атомной электростанции (АЭС) «Тайпинлин» в провинции Гуандун на юго-востоке КНР, а также первых двух реакторах АЭС «Цзиньцимэнь» в провинции Чжэцзян на востоке страны.

Реализация новых проектов упрочит позиции КНР в качестве глобального лидера по темпам развития атомной энергетики. По данным МАГАТЭ, в стране к началу 2024 г. на стадии строительства находилось 23 энергоблока общей «чистой» мощностью 23,7 гигаватта (ГВт). Китай по этому показателю существенно опережал все другие страны, в том числе Индию, где шло строительство 8 энергоблоков на 6 ГВт, Турцию (4 энергоблока на 4,5 ГВт), Южную Корею (3 энергоблока на 4 ГВт) и Египет (3 энергоблока на 3,3 ГВт). Ввод энергоблоков также позволит КНР выйти на второе общемировое место по количеству и общей мощности действующих реакторов, опередив тем самым Францию, где сегодня насчитывается 56 реакторов общей мощностью 61,4 ГВт (против 55 реакторов на 53,2 ГВт в КНР).

АЭС – пятый по значимости источник электрогенерации в КНР. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", доля атомных реакторов в общей выработке электроэнергии в Китае в период с 2012 по 2022 гг. выросла с 2% до 4,7%, тогда как доля угля снизилась с 75% до 61% соответственно, согласно данным аналитического центра Ember. Доля гидроэлектростанций за тот же период сократилась с 17% до 15%, тогда как общая доля ветровой и солнечной энергии выросла с 2% до 13%.

Развитие низкоуглеродной энергетики позволило Китаю снизить энергоемкость ВВП: если в 2012 г. в Китай на каждый доллар ВВП приходилось 8,4 мегаджоуля (МДж) затрат первичной энергии, то в 2020 г. – 6,4 МДж (при расчетах удельных энергозатрат учитывался размер ВВП по паритету покупательской способности, выраженный в долларах США 2017 года).