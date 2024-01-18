КрасЖД завершила строительство вторых главных путей на перегонах Камышта – Уйтак и Ханкуль – Кирба в Аскизском районе Республики Хакасии. Они располагаются на южном ходу Красноярской магистрали Междуреченск – Тайшет, с которого начинается Восточный полигон железных дорог России.

Линия Междуреченск – Тайшет построена в 60-х годах прошлого века, в основном, как однопутная. Сейчас она переживает второе рождение: здесь строятся пути, мосты, тоннели, реконструируются станции и объекты энергетики.

Совокупная протяженность проложенных вторых путей на перегонах составила 14,3 км, в том числе 8,7 км – на участке Камышта – Уйтак и 5,6 км – на участке Ханкуль – Кирба. Одновременно были построены 2 железобетонных моста, смонтированы устройства автоматики и телемеханики и новая контактная сеть. Также модернизирована станция Ханкуль, где внедрена система микропроцессорной централизации: теперь станцией можно управлять удаленно.

Весь комплекс инфраструктурных объектов железнодорожники возвели на полгода раньше намеченного срока. Работы проводили в условиях сохранения движения поездов.

«Каждый перегон индивидуален, и после модернизации каждого мы получаем прибавку в пропускной и провозной способности. В 2023 году на южном ходу Междуреченск – Абакан – Тайшет построено более 50 км новых вторых главных путей и свыше 30 искусственных сооружений. Инвестиции составили порядка 25 млрд рублей. Конечно, для Хакасии, где 87% всей производимой продукции вывозится по железной дороге, развитие южного хода имеет большое значение: это главная транспортная артерия региона», – рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасии Михаила Евтушенко, ввод в эксплуатацию новых объектов на железной дороге – важный вклад в укрепление экономики:

«Для региона это возможность увеличить объемы отправляемой по магистрали продукции промышленных предприятий, в том числе угольной отрасли. Это дополнительный стимул к развитию территории. Экономика нашей страны развернулась на восток, растет потребность в увеличении грузоперевозок, поэтому такие проекты, как открытие новых вторых путей на южном ходу Красноярской железной дороги очень значимы для республики и всей России».

Строительные работы выполнялись КрасЖД в рамках инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет». Он реализуется с учетом утвержденных параметров модернизации БАМа и Транссиба, обеспечивающих достижение по итогам 2024 года объемов вывоза грузов на восток до 180 млн тонн в год, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.