Более двух третей от всей протяженности второго этапа дороги Дюртюли – Ачит в Пермском крае проходит по участку карстовых пород. Контроль за их состоянием в режиме реального времени будет вестись с помощью специальной контрольно-оповестительной системы. Сейчас идет ее монтаж и тампонаж карстовых полостей. Последний является эффективным методом противокарстовой защиты, позволяющий безопасно осваивать участки, которые ранее считались непригодными.



Буквально с первых дней 2024 года в круглосуточном режиме продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, по устройству земляного полотна, насыпи. Проводятся мероприятия по планировке и укреплению откосов. На 26 км выполнено устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, на 16 км уложен асфальтобетон. Мостовики возводят 24 искусственных сооружений, среди которых 7 мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Всего на втором этапе - 30 искусственных сооружений.



Идет подготовка к основному строительному сезону, заготовка материалов. Работы на всех 92 км второго этапа намечено завершить до конца этого года.