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На участке дороги Дюртюли Ачит в Пермском крае монтируют специальную систему мониторинга карстовых пород

18 января 2024, 16:00 412 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

Более двух третей от всей протяженности второго этапа дороги Дюртюли – Ачит в Пермском крае проходит по участку карстовых пород. Контроль за их состоянием в режиме реального времени будет вестись с помощью специальной контрольно-оповестительной системы. Сейчас идет ее монтаж и тампонаж карстовых полостей. Последний является эффективным методом противокарстовой защиты, позволяющий безопасно осваивать участки, которые ранее считались непригодными.

Буквально с первых дней 2024 года в круглосуточном режиме продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, по устройству земляного полотна, насыпи. Проводятся мероприятия по планировке и укреплению откосов. На 26 км выполнено устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, на 16 км уложен асфальтобетон. Мостовики возводят 24 искусственных сооружений, среди которых 7 мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Всего на втором этапе - 30 искусственных сооружений.

Идет подготовка к основному строительному сезону, заготовка материалов. Работы на всех 92 км второго этапа намечено завершить до конца этого года.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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