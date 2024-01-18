Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, представители руководства и эксперты Системного оператора провели рабочую встречу с делегацией из Казахстана, которую возглавил вице-министр энергетики республики Бакытжан Ильяс.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение вопросов цифровой трансформации электроэнергетики и опыта Системного оператора в этой сфере.

Федор Опадчий рассказал зарубежным гостям об основных направлениях работы и достижениях компании в сфере цифровизации, в частности, успешном завершении проекта перехода на новую SCADA-систему ОИК СК-11. Глава компании представил реализованные Системным оператором проекты создания Единой информационной модели ЕЭС России, унификации обмена технологическими данными на базе стандартов CIM в Системном операторе и цифрового информационного обмена с сетевыми и генерирующими компаниями. Отдельно он коснулся нормативного регулирования – разработки серии национальных стандартов по информационной модели электроэнергетики ГОСТ Р 58651. Также он сделал обзор практик использовании CIM для решения задач планирования перспективного развития электроэнергетики РФ.

«В основу электроэнергетики России и Казахстана заложены одинаковые иерархия и принципы управления, мы используем аналогичное оборудование, у нас одна и та же школа моделирования устройств. Это дает нам хорошую возможность двустороннего сотрудничества. Системный оператор готов поделиться опытом разработки нормативной базы, в том числе с использованием национальных стандартов», – подчеркнул Федор Опадчий.

«Для нас имеет особое значение обмен опытом с российскими коллегами в электроэнергетической отрасли и определение основных направлений дальнейшего сотрудничества. Это позволит задать правильный трек для синхронного развития энергосистем наших стран», – отметил Бакытжан Ильяс.

В рамках встречи с экспертами Системного оператора более детально обсуждались вопросы цифровой трансформации электроэнергетики, а также применение автоматизированных систем и цифровых технологий в управлении энергосистемой. Стороны обменялись опытом внедрения рыночных механизмов в электроэнергетике и обсудили подходы к их использованию.

Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов подробно рассказал о применяемых Системным оператором АСДУ, совершенствованию этих систем, базовой функциональности новой SCADA – оперативно-информационного комплекса нового поколения СК-11. Он остановился на реализуемых в ЕЭС России цифровых проектах, в том числе – дистанционного управления оборудованием и мощностью электростанций, системы мониторинга запасов устойчивости, использования синхронизированных векторных измерений для решения задач по управлению режимом Единой энергосистемы.

Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев рассказал об опыте применения процедур оптового рынка электроэнергии и мощности, особенностях функционирования рынка на сутки вперед и балансирующего рынка в России, а также о результатах работы пилотного проекта и дальнейших планах по развитию механизма управления спросом.

В свою очередь казахские коллеги рассказали о своем опыте нормативного и технического регулирования деятельности потребителей с энергоемкими вычислениями, в том числе – майнеров.

Гости посетили Центр подготовки персонала Системного оператора, где познакомились с особенностями управления электроэнергетическим режимом Единой энергосистемы и применяемыми Системным оператором технологиями оперативно-диспетчерского управления, ключевыми ИТ-решениями, а также действующей в компании комплексной системой подготовки и контроля знаний диспетчеров, порядком проведения противоаварийных тренировок для диспетчерского персонала.