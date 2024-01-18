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В Петербурге намерены запустить производство комплектующих для сварочного оборудования

18 января 2024, 18:00 357 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Производство комплектующих для сварочного оборудования запустят в Петербурге на месте промзоны в Марьино в 2024 году. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик в интервью ТАСС.

"Компания "Магмавэлд" в Марьино введет в эксплуатацию завод по производству комплектующих для сварочного оборудования в 2024 году", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, инвестиции в новое производство составят 800 млн рублей.

В 2020 году российско-турецкое предприятие приступило к строительству завода по производству сварочных материалов на территории индустриального парка в Петергофе. Завод расположится на территории 2 га. Планируется создать около 90 рабочих мест.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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