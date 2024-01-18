В Волоколамском городском округе построят современный завод по производству трансформаторов мощностью от 25 до 6300 кВа. Проект будет реализован в рамках областной программы поддержки импортозамещающих проектов «Земля за 1 рубль».

«Проект по запуску производства трансформаторов будет реализован компанией «Подмосковный трансформаторный завод». Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 млн рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода – 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до 5 тыс. трансформаторов ежегодно», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Целевой сегмент ООО «Подмосковный трансформаторный завод» – государственный сектор, строительные компании, объекты транспортной инфраструктуры и связи.