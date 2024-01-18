Эталон кабельных испытаний
В Волоколамском городском округе построят современный завод по производству трансформаторов мощностью от 25 до 6300 кВа. Проект будет реализован в рамках областной программы поддержки импортозамещающих проектов «Земля за 1 рубль».
«Проект по запуску производства трансформаторов будет реализован компанией «Подмосковный трансформаторный завод». Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 млн рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода – 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до 5 тыс. трансформаторов ежегодно», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Целевой сегмент ООО «Подмосковный трансформаторный завод» – государственный сектор, строительные компании, объекты транспортной инфраструктуры и связи.
«Для реализации инвестпроекта компании передано в аренду более 15 гектаров. Общая площадь застройки составит 4 300 кв.м. Согласно условиям участия в программе, земля предоставляется в аренду на три года по ставке 1 рубль в год. Если инвестор за это время полностью реализует бизнес-план в отношении этого участка земли, он сможет выкупить ее за 15% от кадастровой стоимости», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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