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В новое производство трансформаторов в Подмосковье инвестируют почти 900 млн рублей

18 января 2024, 13:30 477 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

В Волоколамском городском округе построят современный завод по производству трансформаторов мощностью от 25 до 6300 кВа. Проект будет реализован в рамках областной программы поддержки импортозамещающих проектов «Земля за 1 рубль».

«Проект по запуску производства трансформаторов будет реализован компанией «Подмосковный трансформаторный завод». Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 млн рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода – 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до 5 тыс. трансформаторов ежегодно», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Целевой сегмент ООО «Подмосковный трансформаторный завод» – государственный сектор, строительные компании, объекты транспортной инфраструктуры и связи.

«Для реализации инвестпроекта компании передано в аренду более 15 гектаров. Общая площадь застройки составит 4 300 кв.м. Согласно условиям участия в программе, земля предоставляется в аренду на три года по ставке 1 рубль в год. Если инвестор за это время полностью реализует бизнес-план в отношении этого участка земли, он сможет выкупить ее за 15% от кадастровой стоимости», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника 

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