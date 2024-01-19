Клипсы с фиксатором для гладких труб IEK предназначены для крепления пластиковых гладких труб к поверхностям стен и потолков при монтаже кабельных трасс различной сложности и протяженности.

Уникальная конструкция клипсы обеспечивает быстрое и надежное защелкивание трубы в клипсе одним нажатием. Держатель-клипса обладает высокой прочностью и устойчива к воздействию химических веществ и влаги.

Преимущества клипс с фиксатором для гладких труб IEK

Быстрое и надежное крепление.

Простой демонтаж.

Крепление к горизонтальным и вертикальным поверхностям.

Возможность повторного использования.

Технические характеристики клипс с фиксатором для гладких труб IEK