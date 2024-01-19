Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Клипсы с фиксатором для гладких труб IEK предназначены для крепления пластиковых гладких труб к поверхностям стен и потолков при монтаже кабельных трасс различной сложности и протяженности.
Уникальная конструкция клипсы обеспечивает быстрое и надежное защелкивание трубы в клипсе одним нажатием. Держатель-клипса обладает высокой прочностью и устойчива к воздействию химических веществ и влаги.
Преимущества клипс с фиксатором для гладких труб IEK
Технические характеристики клипс с фиксатором для гладких труб IEK
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