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Клипсы с фиксатором для гладких труб IEK – быстрое и надежное крепление одним нажатием

19 января 2024, 15:30 892 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
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Клипсы с фиксатором для гладких труб IEK предназначены для крепления пластиковых гладких труб к поверхностям стен и потолков при монтаже кабельных трасс различной сложности и протяженности.

Уникальная конструкция клипсы обеспечивает быстрое и надежное защелкивание трубы в клипсе одним нажатием. Держатель-клипса обладает высокой прочностью и устойчива к воздействию химических веществ и влаги.

Преимущества клипс с фиксатором для гладких труб IEK

  • Быстрое и надежное крепление.
  • Простой демонтаж.
  • Крепление к горизонтальным и вертикальным поверхностям.
  • Возможность повторного использования.

Технические характеристики клипс с фиксатором для гладких труб IEK

  • Диаметр клипс: 14–18 мм, 20–25 мм, 26–32 мм, 35–42 мм.
  • Температура эксплуатации: от —40 до +80 °С.
  • Материал клипс: нейлон.
  • Цвет клипс: черный, белый, серый.
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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.78

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