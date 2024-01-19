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Турция планирует инвестировать до $ 10 млрд в развитие электрических сетей

19 января 2024, 14:00 765 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО СО ЕЭС

Министерство энергетики Турции обозначило как основные направления для развития отрасли увеличение внедрения возобновляемых ресурсов и модернизацию сетевой инфраструктуры, включая цифровизацию передающих и распределительных сетей. К 2035 г. установленную мощность энергосистемы планируется увеличить до 190 ГВт, из которых 60 ГВт должна будет обеспечить ВИЭ-генерация, – в настоящее время этот показатель составляет 106 ГВт, где на долю ВИЭ приходится 55%.

Объем планируемых инвестиций оценивается в $ 10 млрд к 2030 г. Всемирный банк в партнерстве с Министерством энергетики и ключевыми субъектами частного сектора Турции рассматривает план по дальнейшему увеличению финансирования.

Официальный сайт World Energy

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Метки: ТУРЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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