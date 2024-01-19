В Росэнергоатоме стартовал проект по импортозамещению PI System

В Концерне «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») стартовал проект по разработке и внедрению импортонезависимого программного комплекса, обеспечивающего анализ производственных операций на АЭС.



В рамках первого этапа проекта планируется импортозамещение иностранных программных компонентов PI System OSIsoft, используемых в действующей комплексной системе централизованного оперативного планирования и управления производством (далее – КС ЦОПиУП), на ПО российской разработки и модернизация информационной модели КС ЦОПиУП. На втором этапе планируется развитие функционала системы в части создания единой интеграционной шины данных - единой точки сбора, хранения, передачи производственных данных и их предоставления пользователям и внешним системам на всех уровнях Концерна.



Планируется, что импортозамещенная система будет внедрена в августе 2027 года на одиннадцати российских АЭС, включая ПАТЭС, а также в Кризисном центре и Центральном аппарате Концерна. В перспективе система может использоваться на зарубежных атомных станциях российского дизайна.

«Это не просто импортозамещение одного ПО на другое – это масштабирование системы с учетом стратегии дальнейшего развития Концерна. Объем необходимых данных для разных цифровых систем Концерна постоянно растет, новая импортозамещенная система позволит закрыть все эти потребности. Созданная в рамках проекта интеграционная шина данных позволит передавать данные о работе и состоянии оборудования АЭС в системы-потребители Кризисного центра, информационную систему поддержки эксплуатации АЭС, в систему предиктивной аналитики АЭС и в прочие смежные системы», - прокомментировал директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.

В качестве исполнителя работ по проекту выступает АО «КОНСИСТ-ОС» - внутренний интегратор и центр компетенций Концерна «Росэнергоатом» в области информационных технологий.

«В рамках АО «КОНСИСТ-ОС» создан ряд центров компетенций, в том числе по платформе PI System. Наш центр компетенций работает с 2014 года, мы занимаемся не только технической поддержкой PI System, но и активно развиваем данную платформу. За это время совместно с Департаментом управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» нам удалось развернуть несколько импортонезависимых компонентов. Наличие компетенций и собственных наработок позволит безболезненно импортозаместить систему и расширить область ее применения», - уточнил генеральный директор АО «КОНСИСТ-ОС» Илья Холкин.

Сегодня Российская промышленность наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. На смену импортным комплектующим приходят российские разработки, укрепляется технологическое партнерство с дружественными иностранными компаниями.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.