Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Итальянский системный оператор Terna объявил о вводе в эксплуатацию трансграничного соединения 220 кВ протяженностью 28 км между ПС Glorenza в итальянской провинции Больцано с ПС Nauders в австрийской федеральной земле Тироль. Новая КЛ проложена полностью под землей, что устраняет отрицательное воздействие соединения на окружающий ландшафт.
За разработку и реализацию проекта отвечали Terna и австрийский системный оператор Verbund APG. Строительные работы начались в 2020 г. Стоимость проекта составила € 80 млн.
Соединение позволит увеличить мощность перетоков между энергосистемами Италии и Австрии на 300 МВт, удвоив текущий показатель, кроме того, оно должно обеспечить интеграцию больших объемов ВИЭ-генерации в обеих странах и повысить надежность и безопасность поставок электроэнергии.
Официальный сайт Terna
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