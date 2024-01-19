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Введено в эксплуатацию трансграничное соединение между энергосистемами Италии и Австрии

19 января 2024, 17:30 801 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Итальянский системный оператор Terna объявил о вводе в эксплуатацию трансграничного соединения 220 кВ протяженностью 28 км между ПС Glorenza в итальянской провинции Больцано с ПС Nauders в австрийской федеральной земле Тироль. Новая КЛ проложена полностью под землей, что устраняет отрицательное воздействие соединения на окружающий ландшафт.

За разработку и реализацию проекта отвечали Terna и австрийский системный оператор Verbund APG. Строительные работы начались в 2020 г. Стоимость проекта составила € 80 млн.

Соединение позволит увеличить мощность перетоков между энергосистемами Италии и Австрии на 300 МВт, удвоив текущий показатель, кроме того, оно должно обеспечить интеграцию больших объемов ВИЭ-генерации в обеих странах и повысить надежность и безопасность поставок электроэнергии.

Официальный сайт Terna

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Метки: ИТАЛИЯ, Terna
Отрасль: Электроэнергетика 

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