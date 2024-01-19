Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал лауреатом Всероссийской премии в области индустрии встреч и делового туризма Russian Business Travel & MICE Award. Завод представил экскурсионный маршрут «Медный путь».



Премия ежегодно собирает ключевых игроков индустрии. В этом году борьбу за всероссийскую награду в 15 основных номинациях вели 306 компаний из всех регионов страны.



В ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 900 тысяч голосов. Но окончательный выбор победителей и лауреатов делал экспертный совет, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT.



По итогам голосования Кабельный Завод отмечен в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности». Это еще раз показывает возросший интерес к промышленному туризму, благодаря которому любой человек имеет возможность побывать на реальном производстве: своими глазами увидеть, как выпускается кабельная продукция, расширить кругозор и получить яркие впечатления. А может быть, даже остаться работать на заводе, открыть для себя новые возможности и найти друзей.