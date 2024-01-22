Амперметры Э47 со сменными шкалами IEK предназначены для измерения силы тока, применяются в электрических цепях переменного тока. Не требуют поверки и полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK. Сменные шкалы легко заменяются и позволяют использовать один прибор с различным оборудованием.

Преимущества амперметров Э47 со сменными шкалами IEK

Универсальность применения.

Широкий диапазон измерений: до 6000 А.

Не требуют поверки.

Удобство монтажа.

Возможность корректировки нулевой отметки.

Электробезопасность.

Технические характеристики амперметров Э47 со сменными шкалами IEK