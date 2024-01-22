Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Амперметры Э47 со сменными шкалами IEK предназначены для измерения силы тока, применяются в электрических цепях переменного тока. Не требуют поверки и полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK. Сменные шкалы легко заменяются и позволяют использовать один прибор с различным оборудованием.
Преимущества амперметров Э47 со сменными шкалами IEK
Технические характеристики амперметров Э47 со сменными шкалами IEK
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