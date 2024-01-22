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Амперметры Э47 со сменными шкалами IEK – универсальное решение для различного оборудования

22 января 2024, 17:15 507 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
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Амперметры Э47 со сменными шкалами IEK предназначены для измерения силы тока, применяются в электрических цепях переменного тока. Не требуют поверки и полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK. Сменные шкалы легко заменяются и позволяют использовать один прибор с различным оборудованием.

Преимущества амперметров Э47 со сменными шкалами IEK

  • Универсальность применения.
  • Широкий диапазон измерений: до 6000 А.
  • Не требуют поверки.
  • Удобство монтажа.
  • Возможность корректировки нулевой отметки.
  • Электробезопасность.

Технические характеристики амперметров Э47 со сменными шкалами IEK

  • Класс точности: 1.5.
  • Размеры: 72×72 мм, 96×96 мм.
  • Тип напряжения: переменный (АС).
  • Номинальное рабочее напряжение: 400 В.
  • Сечение подключаемых проводников: 2,5 — 4 мм2.
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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.78

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