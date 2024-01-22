В 2024 году компания «Sminex-Интеко» проведет строительные тендеры на 33 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что 9 млрд рублей компания вложит в поставку премиальных материалов и оборудования, 24 млрд — в работы на своих площадках.

«Мы перестроили логистические цепочки и продолжаем закупать премиальные зарубежные материалы. Затраты выросли, но мы не экономим. Для нас важно сохранять обещанное клиенту качество и создавать для него самую комфортную и престижную среду», — отметил вице-президент по строительству «Sminex-Интеко» Селим Демиралай.

Сейчас компания строит и проектирует 700 тыс. кв. метров элитной и премиальной недвижимости в Москве. В 2024 году девелопер планирует ввести наибольшую долю элитной недвижимости Москвы — 60 тыс. кв. метров, или четверть от всего объема в городе. Девелопер завершит строительство жилого комплекса «Лаврушинский», клубных особняков «Ильинка 3/8», премиального дома «Достижение» и реставрацию «Городской усадьбы в Орлово-Давыдовском».



В этом году компания начнет также возведение элитного квартала «Тишинский бульвар» — ансамбля из 14 корпусов с двором-паркой площадью 2,1 га и элитного квартала на Фрунзенской набережной.



В пресс-службе добавили, что общая сумма строительных тендеров в 2023 году составила 26 млрд рублей.