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Крупный девелопер запланировал строительные тендеры на 33 миллиарда

22 января 2024, 16:30 536 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Sminex-Интеко

Фото: Sminex-Интеко

В 2024 году компания «Sminex-Интеко» проведет строительные тендеры на 33 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что 9 млрд рублей компания вложит в поставку премиальных материалов и оборудования, 24 млрд — в работы на своих площадках.

«Мы перестроили логистические цепочки и продолжаем закупать премиальные зарубежные материалы. Затраты выросли, но мы не экономим. Для нас важно сохранять обещанное клиенту качество и создавать для него самую комфортную и престижную среду», — отметил вице-президент по строительству «Sminex-Интеко» Селим Демиралай.

Сейчас компания строит и проектирует 700 тыс. кв. метров элитной и премиальной недвижимости в Москве. В 2024 году девелопер планирует ввести наибольшую долю элитной недвижимости Москвы — 60 тыс. кв. метров, или четверть от всего объема в городе. Девелопер завершит строительство жилого комплекса «Лаврушинский», клубных особняков «Ильинка 3/8», премиального дома «Достижение» и реставрацию «Городской усадьбы в Орлово-Давыдовском».

В этом году компания начнет также возведение элитного квартала «Тишинский бульвар» — ансамбля из 14 корпусов с двором-паркой площадью 2,1 га и элитного квартала на Фрунзенской набережной.

В пресс-службе добавили, что общая сумма строительных тендеров в 2023 году составила 26 млрд рублей.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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