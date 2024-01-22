На заводе "ЭМ-КАБЕЛЬ" состоялось собрание трудового коллектива

Эталон кабельных испытаний
На «ЭМ-КАБЕЛЕ» думают о людях, и это не просто слова! Администрация и профсоюзный комитет регулярно предпринимают меры по улучшению условий работы сотрудников.
Очень важно слышать потребности работников, оперативно реагировать на возникающие трудности и отвечать на волнующие коллектив вопросы. Для этих целей каждый квартал проводятся Собрания трудового коллектива, на которых представители, выбранные рабочими и пользующиеся доверием среди коллег, вносят на рассмотрение руководству проблемы и интересные предложения.
На прошедшем Собрании трудового коллектива были подведены итоги года, обозначены планы и поставлены задачи на текущий год. Такие встречи создают дополнительные возможности для равноправного и продуктивного диалога, которые позитивно влияют на атмосферу в коллективе и способствуют развитию корпоративной культуры.
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