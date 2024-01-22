Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по модернизации ТЭЦ-23 на ул. Монтажная в районе Метрогородок, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Мосэнерго» является главным предприятием, которое обеспечивает жизнедеятельность Москвы, обеспечивая электроэнергией, теплом наш город. И от надежности работы компании зависит очень многое. Несмотря на потепление климата, которое нам обещали, мы порой находимся в экстремальных условиях, где нужна надежность энергетической системы. За последние годы здесь была проведена большая модернизация. Установлено восемь новых турбин. Практически в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Но тем не менее понятно, что эта работа должна продолжаться в постоянном режиме, модернизироваться, обновляться вся технологическая часть», – сказал Собянин.

Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко доложил мэру о планах по модернизации ТЭЦ-23.

«В этом году в марте мы запускаем модернизированную турбину Т-110. В этом же году в декабре мы выводим в проект модернизации такую же турбину Т-110. И в 2026 году мы завершаем реконструкцию большого блока Т-250», – рассказал он.

Бутко отметил, что все системы «Мосэнерго» успешно прошли все зимние максимумы. «Надеюсь, что в дальнейшем не подведем», – добавил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, станция ТЭЦ-23 обеспечивает электрической и тепловой энергией районы востока, северо-востока и центра Москвы. Основным топливом ТЭЦ является природный газ. В 2018–2021 годы на ТЭЦ-23 были модернизированы автоматизированные системы управления ряда турбоагрегатов и энергетических котлов. Произведена замена блочных трансформаторов Т-96, АТ-91, Т-62, масляные выключатели ОРУ-220 и ОРУ-110 заменены на современные элегазовые, установлены новые электролизеры. Выполнена реконструкция подземных трубопроводов тепловой сети.

Проведена модернизация ключевых систем коммерческого учета энергоресурсов. На узлах учета установлены современные высокоинтеллектуальные расходомеры.

Так как станция находится вблизи жилых массивов и национального парка «Лосиный остров», особое внимание уделяется снижению воздействия на окружающую среду. В частности, ТЭЦ-23 стала одной из первых станций «Мосэнерго», на которой внедрена автоматическая система непрерывного контроля и учета выбросов.

Кроме того, ведется поэтапная замена горелочных устройств на более современные и экологичные.

Для снижения шумового воздействия на прилегающую территорию шумоглушителями оснащены главные предохранительные клапаны всех энергетических котлов, а также газоходы энергетических котлов. Для снижения шума от градирен и автотрансформаторов на ТЭЦ-23 смонтированы специальные шумозащитные экраны, установлены шумоглушители на газораспределительных пунктах.

В 2023 году ТЭЦ-23 вошла в число участников федеральной программы конкурентного отбора мощности проектов модернизации, в рамках которой будут реализованы три крупных проекта. Это реконструкция турбины №4, где работы ведутся уже с февраля 2023 года.

Проект предполагает замену турбины с увеличением мощности с 100 до 110 МВт. Также будет установлена автоматизированная система управления технологическим процессом. Кроме того, проект включает комплексную замену турбины Т-100-130 и генератора турбоагрегата ТГ-3 с увеличением мощности с 100 до 110 МВт, замену турбины Т-250/300 энергоблока №7 с увеличением мощности с 250 до 259 МВт. Все эти работы повысят производственную эффективность и надежность энергоснабжения потребителей ТЭЦ-23, а также снизят воздействие станции на окружающую среду.

В целом, за последние 30 лет Мосэнерго снизило выбросы в атмосферу практически в восемь раз.