Стала известна причина пожара на Кировском рынке Самары

Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Появилась первая информация о возможной причине пожара на Кировском рынке. Ее озвучил заместитель прокурора Самары Евгений Московцев.
— По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Однако точная причина пожара станет известна чуть позже. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, — пояснил Евгений Московцев.
Версию о коротком замыкании озвучивал и один из продавцов, чей павильон находится недалеко от очага:
— Всё очень быстро загорелось и начало распространяться. Скорее всего, в щитке произошло короткое замыкание. Они же пластиковые, легко вспыхивают. Включили слишком много приборов, и вот результат. Вся эта часть рынка работать не будет как минимум сегодня.
Крупный пожар в торговых рядах произошел около 09:30. Пламя вспыхнуло во «вьетнамской» части рынка, которая не относится к комплексу «Кировский маркет». Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. По предварительным подсчетам, сгорело около 30 павильонов. Посмотрите фото с места происшествия. Как говорят очевидцы, были слышны взрывы — это зафиксировано на видео.
Как рассказал владелец одного их павильонов, пожар начался с отдела, где торговали шапками:
— Затем огонь распространился на соседние отделы. Тут продавали одежду, детские товары, игрушки. У меня сгорел товар на 4 миллиона рублей — нижнее белье, — рассказал торговец.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter