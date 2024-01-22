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Стала известна причина пожара на Кировском рынке Самары

22 января 2024, 16:45 519 Время чтения ≈ 1 мин
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Фото: Роман Данилкин / 63.ru

Фото: Фото: Роман Данилкин / 63.ru

Появилась первая информация о возможной причине пожара на Кировском рынке. Ее озвучил заместитель прокурора Самары Евгений Московцев.

— По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Однако точная причина пожара станет известна чуть позже. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, — пояснил Евгений Московцев.

Версию о коротком замыкании озвучивал и один из продавцов, чей павильон находится недалеко от очага:

— Всё очень быстро загорелось и начало распространяться. Скорее всего, в щитке произошло короткое замыкание. Они же пластиковые, легко вспыхивают. Включили слишком много приборов, и вот результат. Вся эта часть рынка работать не будет как минимум сегодня.

Крупный пожар в торговых рядах произошел около 09:30. Пламя вспыхнуло во «вьетнамской» части рынка, которая не относится к комплексу «Кировский маркет». Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. По предварительным подсчетам, сгорело около 30 павильонов. Посмотрите фото с места происшествия. Как говорят очевидцы, были слышны взрывы — это зафиксировано на видео.

Как рассказал владелец одного их павильонов, пожар начался с отдела, где торговали шапками:

— Затем огонь распространился на соседние отделы. Тут продавали одежду, детские товары, игрушки. У меня сгорел товар на 4 миллиона рублей — нижнее белье, — рассказал торговец.

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Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР

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