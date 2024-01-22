Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Новое водоочистное сооружение в Республике Крым обеспечит водой более 40 тыс. человек

22 января 2024, 17:44 481 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Минстрой России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minstroyrf.gov.ru

Фото: minstroyrf.gov.ru

В Республике Крым в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», продолжается реализация проекта «Строительство ВОС г. Красноперекопск». Завершить возведение коммунального объекта и ввести новые водоочистные сооружения в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

«Мероприятия федерального проекта «Чистая вода», направленного на обеспечение населения качественной водой из централизованных источников, продолжатся в 2024 году, в том числе на территории Крыма. Так, благодаря мерам федеральной поддержки в регионе с 2023 года ведётся строительство важного объекта коммунальной инфраструктуры – водоочистных сооружений г. Красноперекопска. Завершение работ на объекте позволит улучшить качество подаваемой воды как в самом Красноперекопске, так и в Красноперекопском районе, где сегодня проживает около 40 тыс. человек», - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Согласно проекту, с целью очистки воды и её дальнейшей подачи потребителям будут построены станция водоподготовки мощностью 15 тыс. кубических метров в сутки, водовод общей протяженностью 4,2 км, насосные 2-го и 3-го подъёма, электролизная и два резервуара для хранения питьевой воды. Кроме того, на территории объекта появятся контрольно-пропускной пункт, канализационно-насосная станция, две трансформаторные подстанции и административно-бытовой корпус.

«Строительный контроль на объекте закреплён за ФБУ «Росстройконтроль». В настоящий момент под контролем наших инспекторов завершены все подготовительные мероприятия, включая земляные работы под устройство фундаментов, гидроизоляцию бетонной подготовки, а также устройство дренажных траншей и армирование вертикальных конструкций резервуаров чистой воды. В ближайшее время начнётся возведение конструкций основного этапа строительства, в том числе резервуаров чистой и исходной воды, устройство ж/б конструкций станции водоподготовки, а также внутриплощадочных сетей водопонижения и дренажной системы», - рассказал генеральный директор подведомственного Минстрою России Росстройконтроля Владимир Щербинин.

С 2019 года строительный контроль за ходом реализации объектов на территории Российской Федерации в рамках федерального проекта «Чистая вода» обеспечивает подведомственное Минстрою России ФБУ «Росстройконтроль».

Обсудить на форуме
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
23.01.2024
Более 65 часов встреч назначили специалистам НПП "ПОЛИПЛАСТИК" на RUPLASTICA 2024
23.01.2024
ДРСК оснащает подстанции цифровым оборудованием
22.01.2024
ГУП РК "Крымэнерго" обновляет оборудование в Симферопольском районе
23.01.2024
Сверхпроводники компании Tratos снабжают электроэнергией крупнейший в мире термоядерный реактор JT-60SA, недавно официально введённый в эксплуатацию в Японии
22.01.2024
Первая в мире система контроля добычи нефти без лишних датчиков создана в РФ
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно