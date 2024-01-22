В Республике Крым в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», продолжается реализация проекта «Строительство ВОС г. Красноперекопск». Завершить возведение коммунального объекта и ввести новые водоочистные сооружения в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

«Мероприятия федерального проекта «Чистая вода», направленного на обеспечение населения качественной водой из централизованных источников, продолжатся в 2024 году, в том числе на территории Крыма. Так, благодаря мерам федеральной поддержки в регионе с 2023 года ведётся строительство важного объекта коммунальной инфраструктуры – водоочистных сооружений г. Красноперекопска. Завершение работ на объекте позволит улучшить качество подаваемой воды как в самом Красноперекопске, так и в Красноперекопском районе, где сегодня проживает около 40 тыс. человек», - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Согласно проекту, с целью очистки воды и её дальнейшей подачи потребителям будут построены станция водоподготовки мощностью 15 тыс. кубических метров в сутки, водовод общей протяженностью 4,2 км, насосные 2-го и 3-го подъёма, электролизная и два резервуара для хранения питьевой воды. Кроме того, на территории объекта появятся контрольно-пропускной пункт, канализационно-насосная станция, две трансформаторные подстанции и административно-бытовой корпус.

«Строительный контроль на объекте закреплён за ФБУ «Росстройконтроль». В настоящий момент под контролем наших инспекторов завершены все подготовительные мероприятия, включая земляные работы под устройство фундаментов, гидроизоляцию бетонной подготовки, а также устройство дренажных траншей и армирование вертикальных конструкций резервуаров чистой воды. В ближайшее время начнётся возведение конструкций основного этапа строительства, в том числе резервуаров чистой и исходной воды, устройство ж/б конструкций станции водоподготовки, а также внутриплощадочных сетей водопонижения и дренажной системы», - рассказал генеральный директор подведомственного Минстрою России Росстройконтроля Владимир Щербинин.

С 2019 года строительный контроль за ходом реализации объектов на территории Российской Федерации в рамках федерального проекта «Чистая вода» обеспечивает подведомственное Минстрою России ФБУ «Росстройконтроль».