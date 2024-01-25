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Расширение размерного ряда перчаток серии ЭКСПЕРТ

25 января 2024, 15:00 436 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: CELEC.ru
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СИСТЕМА КМ® заботится о том, чтобы каждая пара перчаток, от износостойких до ударопрочных, обеспечивала максимальный комфорт и безопасность при использовании.

В компании расширили размерный ряд для четырех моделей защитных перчаток серии ЭКСПЕРТ до размера XL!

Профессиональные аксессуары серии подходят для разного типа работ от бытового ремонта до монтажных работ на масштабных строительных объектах.

Основные характеристики защитных перчаток от СИСТЕМА КМ®:

  • Длительная эксплуатация.
  • Устойчивость к истиранию и механическому воздействию разной    интенсивности.
  • Надежная фиксация на запястье, без стеснения движений.
  • Хорошее сцепление с предметами.

Профессиональные аксессуары серии КМ ЭКСПЕРТ выполнены из высококачественных прочных материалов с усиленными швами и анатомически верным кроем. Разнообразие моделей и широкий выбор размеров позволит подобрать идеальную экипировку в соответствии с Вашими требованиями.

Приобретайте средства индивидуальной защиты для монтажников в офисах продаж дистрибьюторов СИСТЕМА КМ® или оформите заказ онлайн на сайте.

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Метки: КМ-ПРОФИЛЬ
Отрасль: Электротехника 

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