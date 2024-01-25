Расширение размерного ряда перчаток серии ЭКСПЕРТ

Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
СИСТЕМА КМ® заботится о том, чтобы каждая пара перчаток, от износостойких до ударопрочных, обеспечивала максимальный комфорт и безопасность при использовании.
В компании расширили размерный ряд для четырех моделей защитных перчаток серии ЭКСПЕРТ до размера XL!
Профессиональные аксессуары серии подходят для разного типа работ от бытового ремонта до монтажных работ на масштабных строительных объектах.
Основные характеристики защитных перчаток от СИСТЕМА КМ®:
Профессиональные аксессуары серии КМ ЭКСПЕРТ выполнены из высококачественных прочных материалов с усиленными швами и анатомически верным кроем. Разнообразие моделей и широкий выбор размеров позволит подобрать идеальную экипировку в соответствии с Вашими требованиями.
Приобретайте средства индивидуальной защиты для монтажников в офисах продаж дистрибьюторов СИСТЕМА КМ® или оформите заказ онлайн на сайте.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter