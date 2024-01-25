СвЖД получила разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, построенной для обеспечения деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Проект реализован в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

Работы по проекту выполнялись одновременно на площадке «Титановой долины», где была специально построена станция Промышленная, и на станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги, которая является точкой примыкания к инфраструктуре общего пользования.

На территории «Титановой долины» построено 12 станционных путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. Возведено здание объединенного поста ЭЦ, построена контейнерная площадка. На станции Верхняя Салда для работы с длинносоставными поездами построено 2 приемоотправочных и 1 вытяжной путь, уложено 11 стрелочных переводов, выполнено переустройство систем электрификации и управления движением поездов.

Построенная железнодорожная инфраструктура позволит сформировать новый промышленно-логистический кластер в Свердловской области, внедрить передовые транспортные технологии холдинга «РЖД» для обслуживания резидентов ОЭЗ и нерезидентов – предприятий региона – на качественно новом уровне. Обе станции будут играть ключевую роль в обеспечении роста объемов перевозок грузов.

Наряду с терминалами в составе перспективных ТЛЦ в районе станций Седельниково и Гипсовая новая железнодорожная инфраструктура войдет в логистический хаб по принципу «сухого порта», который создается в регионе по инициативе правительства Свердловской области. Концепция предполагает внедрение современных технологий по перевалке, переработке и складированию грузов (в первую очередь, контейнерных), а также синхронизацию работы различных видов транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.