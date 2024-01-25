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УКВЗ изготовит еще 55 трамвайных вагонов для Челябинска

25 января 2024, 16:30 352 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: УКВЗ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ukvz.ru

Фото: ukvz.ru

 Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») признан победителем конкурсов на поставку 55 новых односекционных трамвайных вагонов для Челябинска. Столица Южного Урала получит еще 25 полностью низкопольных и 30 частично низкопольных вагонов. По условиям заключенных договоров трамваи должны быть произведены и поставлены в Челябинск до 01 декабря 2024 года.

В соответствии с требованиями заказчика новые трамвайные вагоны для Челябинска должны быть приспособлены для работы в составе поезда из двух вагонов по системе многих единиц, оборудованы терминалами системы бесконтактной оплаты проезда, видеопанелями. Для пассажиров предусмотрены бесплатный Wi-Fi и возможность зарядить гаджеты во время поездки. Заказчиком для окраски вагонов снова выбрано эффектное сочетание жемчужно-белого и зеленого цветов, уже хорошо знакомое жителям Челябинска и гостям южноуральского мегаполиса.

«Производить ультрасовременные, надежные и красивые трамваи для столицы Челябинской области, в которой расположено наше предприятие, – большая честь и гордость для УКВЗ. Тем самым мы вносим свой вклад в проект по модернизации транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава, который успешно реализуется в Челябинске, а предприятие продолжает развиваться», - подчеркнул генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Напомним, что в период с 2019 по 2023 г. в города Челябинской области УКВЗ поставлено 172 трамвайных вагона.

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, УКВЗ
Отрасль: Транспорт Электротехника 

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