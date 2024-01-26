Власти Армении заинтересованы в проекте прокладки подводного кабеля для поставок электроэнергии из Азербайджана в Европу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наш регион может стать очень важным путем между Югом и Севером, Западом и Востоком. Во всем этом очень важна инклюзивность, когда всем государствам предоставляется возможность участвовать в экономических проектах. Хорошим примером этого служит проект кабеля Черного моря, в отношении которого у Армении большой интерес", - сказал Пашинян на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили по итогам прошедшего в Тбилиси заседания экономической межправительственной комиссии.

В свою очередь Гарибашвили заявил о важности работы над "проектами региональной значимости" и отметил интерес Армении в проекте подводного электрокабеля.

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Оно предусматривает прокладку по дну Черном моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. В июне этого года о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария. Предполагается, что прокладка кабеля займет три-четыре года.