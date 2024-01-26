Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу в центральном офисе ПАО «Россети Центр» в Москве. Обсуждались мероприятия по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса.



В рамках программы повышения надежности энергообъекты проходят масштабную модернизацию, что позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения жителей региона. На реализацию программы было выделено около 3 млрд рублей. Работа ведется в 17 районах Нижегородской области. Специалисты «Нижновэнерго» в течение года заменили более 800 км провода на линиях электропередачи, что почти в два раза больше плановых показателей на 2023 год.



Кроме того, в регионе энергетиками был успешно реализован ряд крупных проектов, таких как переустройство сетей при благоустройстве Соборной площади города Арзамаса, в зоне строительства автомобильной дороги «Южный обход», прокладка кабельных линий 110 кВ под дорогой «Академика Сахарова - Анкудиновка», реконструкция электрических сетей на территории поселка Большое Болдино.

«Энергетики «Россети Центр и Приволжье» ведут серьезную работу по вопросам повышения надежности энергоснабжения, оперативно реагируют на возникающие задачи, реализуют крупные проекты», - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.