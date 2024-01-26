Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу в центральном офисе ПАО «Россети Центр» в Москве. Обсуждались мероприятия по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса.
В рамках программы повышения надежности энергообъекты проходят масштабную модернизацию, что позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения жителей региона. На реализацию программы было выделено около 3 млрд рублей. Работа ведется в 17 районах Нижегородской области. Специалисты «Нижновэнерго» в течение года заменили более 800 км провода на линиях электропередачи, что почти в два раза больше плановых показателей на 2023 год.
Кроме того, в регионе энергетиками был успешно реализован ряд крупных проектов, таких как переустройство сетей при благоустройстве Соборной площади города Арзамаса, в зоне строительства автомобильной дороги «Южный обход», прокладка кабельных линий 110 кВ под дорогой «Академика Сахарова - Анкудиновка», реконструкция электрических сетей на территории поселка Большое Болдино.
«Энергетики «Россети Центр и Приволжье» ведут серьезную работу по вопросам повышения надежности энергоснабжения, оперативно реагируют на возникающие задачи, реализуют крупные проекты», - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.
«Мы обеспечиваем комфорт более трех миллионов жителей области, стабильное функционирование предприятий и социально значимых объектов. Сотрудники «Нижновэнерго» не просто своевременно выполняют производственные программы, но и демонстрируют пример самоотверженной и высокопрофессиональной работы, реализуют амбициозные масштабные проекты, помогающие региону развиваться», – отметил глава обществ Игорь Маковский.
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