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Путин дал старт строительству атомного ледокола "Ленинград"

26 января 2024, 17:30 397 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: © РИА Новости. Павел Бедняков

Фото: © РИА Новости. Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград".

Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", - обратился к президенту РФ председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин.

"Прошу вас", - ответил Путин.

По команде главы государства они, взяв в руки отвертки, докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола.

О ледоколе

Длина атомного ледокола "Ленинград" составит 173,3 м, ширина - 34 м, общая высота - 52 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 м, минимальная рабочая осадка - 9,2 м, водоизмещение - 33,54 тыс. тонн. Такой ледокол рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека.

Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Универсальный атомный ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов (в том числе крупнотоннажных), круглогодичного лидирования караванов в западном районе Арктики, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы. Кроме того с помощью такого ледокола возможна будет буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Предельная толщина сплошного ровного припайного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности, на глубокой воде, составляет 2,8 м.

Главное отличие ледоколов с атомной силовой установкой - огромная энерговооруженность. Атомный ледокол может работать без "дозаправки" несколько лет. Кроме того, запасы топлива не занимают места на судне, что позволяет увеличить полезную нагрузку и более года работать без захода в порт. Мощность атомного ледокола дает возможность работать во льдах толщиной 2,9 м, что существенно выше максимальных возможностей по толщине ледового покрытия для дизельного ледокола.

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Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство Машиностроение 

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