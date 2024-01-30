25 января компании EKF и «Элком-Электро» провели совместное мероприятие для Клиентов, которое стало одним из первых этапов нового витка стратегического развития партнерских отношений.

В ходе общения обсуждались планы на 2024 год и преимущества получения новых знаний и компетенций, помогающих успешно добиваться поставленных целей. Также для гостей провели экскурсию по шоуруму EKF.

Во встрече принимала участие команда экспертов. Специалисты производителя презентовали передовые новинки разных серий и решения на их основе, провели мастер-класс и дали полезные советы по работе с оборудованием.

По окончании официальной программы состоялся турнир по квизу, в финале которого победителям вручили полезные призы. А завершился вечер ужином и игрой в боулинг, которая позволила гостям познакомиться поближе. В игре всё как в жизни, только в более концентрированном варианте – эмоции, азарт, желание победить, ведь для того чтобы бросок получился точным, необходима не только слаженная работа разных групп мышц, но и гибкое мышление, способность учиться и умение корректировать свои действия в зависимости от расположения кеглей.

Учимся вместе с EKF, налаживаем контакты и добиваемся результата.