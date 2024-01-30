Системный оператор Италии Terna в рамках проекта «Odisseo», который реализуется совместно с американским стартапом Terradepth* и целью которого является проведение подводных геофизических исследований с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов (Autonomous Underwater Vehicles, AUV), провел первое испытание разработанного и изготовленного Terradepth AUV «Gavia», оснащенного современными датчиками для сбора геофизических данных, включая эхолот, сонар бокового обзора и HD-камеру.

Проект «Odisseo» входит в список порядка 70 инновационных проектов, реализуемых системным оператором по пяти направлениям: Digital (интеллектуальные решения в области энергетики и управления электроснабжением), Energy Tech (инновационные решения, использующие более эффективные и экологичные технологии), Grid Tech (технологии для эффективного управления электросетевой инфраструктурой), Advanced Materials (исследования и разработки в области использования экологически чистых материалов с минимальным воздействием на окружающую среду) и Robotics (автоматизация технологических процессов).

Официальный сайт Terna

* Terradepth является лидером в оказании услуг в области глубоководной съемки и выработки передовых решений в области сбора океанических данных