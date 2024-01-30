Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Итальянский Terna провел испытания подводного дрона для геофизических исследований

30 января 2024, 15:30 327 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Системный оператор Италии Terna в рамках проекта «Odisseo», который реализуется совместно с американским стартапом Terradepth* и целью которого является проведение подводных геофизических исследований с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов (Autonomous Underwater Vehicles, AUV), провел первое испытание разработанного и изготовленного Terradepth AUV «Gavia», оснащенного современными датчиками для сбора геофизических данных, включая эхолот, сонар бокового обзора и HD-камеру.

Проект «Odisseo» входит в список порядка 70 инновационных проектов, реализуемых системным оператором по пяти направлениям: Digital (интеллектуальные решения в области энергетики и управления электроснабжением), Energy Tech (инновационные решения, использующие более эффективные и экологичные технологии), Grid Tech (технологии для эффективного управления электросетевой инфраструктурой), Advanced Materials (исследования и разработки в области использования экологически чистых материалов с минимальным воздействием на окружающую среду) и Robotics (автоматизация технологических процессов).

Официальный сайт Terna

* Terradepth является лидером в оказании услуг в области глубоководной съемки и выработки передовых решений в области сбора океанических данных

Обсудить на форуме
Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ИТАЛИЯ, Terna, Terradepth
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
30.01.2024
В Ленинградской области появится новый склад Wildberries
30.01.2024
Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поддержал экологическую акцию
30.01.2024
"Россети" обеспечили мощностью новый жилой комплекс на востоке Москвы
30.01.2024
Энергетики Свердловского филиала "Россети Урал" обеспечили технологическое присоединение деревообрабатывающего предприятия в Тугулымском городском округе
30.01.2024
В Китае началось строительство энергокомплекса в составе ВЭС и СЭС суммарной мощностью 6 ГВт и СНЭЭ энергоемкостью 3,4 ГВт*ч
Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно