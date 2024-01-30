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  • В Китае началось строительство энергокомплекса в составе ВЭС и СЭС суммарной мощностью 6 ГВт и СНЭЭ энергоемкостью 3,4 ГВт*ч

В Китае началось строительство энергокомплекса в составе ВЭС и СЭС суммарной мощностью 6 ГВт и СНЭЭ энергоемкостью 3,4 ГВт*ч

30 января 2024, 17:15 267 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

В г. Датун провинции Шаньси стартовало строительство энергокомплекса в составе ВЭС и СЭС суммарной мощностью 6 ГВт и СНЭЭ энергоемкостью 3,4 ГВт*ч. Провинция Шаньси, которая раньше была известна своими угольными ТЭС и связанным с этим загрязнением окружающей среды, сейчас находится в авангарде «зеленой революции» в Китае. Энергокомплекс строится в районе, где раньше располагались угольные ТЭС.

Энергокомплекс, мощности которого достаточно, чтобы обеспечить, например, надежное электроснабжение потребителей в Пекине и его окрестностях, станет важной вехой в осуществлении энергоперехода и достижения углеродной нейтральности Китая. За разработку и управление проектом строительства энергокомплекса, стоимостью $7,7 млрд отвечает государственная энергокомпания Jinneng. Ввести энергокомплекс в эксплуатацию планируется в 2025 г.

Информационно-аналитический ресурс REVE

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Метки: КИТАЙ, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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