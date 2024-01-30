В Ленинградской области появится новый склад Wildberries

Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия", - сказала Бакальчук.

Дрозденко сообщил, что инвестиции в проект составили 9 миллиардов рублей.

"Выбор неслучайно попал на индустриальный парк М10, склад будет большой - на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения", - сказал губернатор.

"Для нас Ленинградская область - один из приоритетных регионов. Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей", - сказала Бакальчук.

Площадкой для строительства выбран поселок Красный Бор в Тосненском районе Ленобласти. Мощность производства составит 13 881 720 единиц в год, транспортная обработка грузов - 115 092 919 единиц в год. Планируется организовать более 7 тысяч новых рабочих мест.