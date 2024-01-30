Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Ленинградской области появится новый склад Wildberries

30 января 2024, 14:15 352 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 47channel.ru

Фото: 47channel.ru

Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия", - сказала Бакальчук.

Дрозденко сообщил, что инвестиции в проект составили 9 миллиардов рублей.

"Выбор неслучайно попал на индустриальный парк М10, склад будет большой - на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения", - сказал губернатор.

"Для нас Ленинградская область - один из приоритетных регионов. Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей", - сказала Бакальчук.

Площадкой для строительства выбран поселок Красный Бор в Тосненском районе Ленобласти. Мощность производства составит 13 881 720 единиц в год, транспортная обработка грузов - 115 092 919 единиц в год. Планируется организовать более 7 тысяч новых рабочих мест.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, Wildberries
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
30.01.2024
Росатом и АО "ФАРУС" разработают технологии для производства высокочистого гидроксида алюминия и носителей катализаторов на их основе
30.01.2024
"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 690 новых потребителей в тихорецком энергорайоне
30.01.2024
Неравенство устранено: "Ростелеком" развернул социальную мобильную связь в 39 малых населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи
30.01.2024
На Ставрополье к 2029 году запланированы проекты строительства и модернизации пяти электростанций и развития сетевой инфраструктуры
30.01.2024
Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения потребителей в микрорайоне "Новые Ляды" в Перми
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно