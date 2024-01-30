Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поддержал экологическую акцию

В Орле прошла экологическая акция «Елка – не мусор». После новогодних праздников ее уже несколько лет проводит НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

На специально выделенные площадки орловцы принесли сотни елок, которые были измельчены в щепу и переданы в качестве подстилочного и кормового материала для животных конного клуба «Вязки».

Спасибо всем, кто внес свой вклад в осознанную утилизацию хвойных деревьев, отправив их на переработку, а не на мусорные полигоны. Вместе мы сможем сделать наш город чище!