Компания "ВАД" (Вологда) расширит до четырех полос очередной участок трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов.

Согласно документации на сайте госзакупок, ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород (структура Росавтодора) заключило с АО контракт по начальной цене — 8,187 млрд рублей, работы на участке с 77 по 104 км должны быть завершены до конца октября 2025 года.

Ранее ФАС отменила итоги конкурса на ремонт этого участка из-за жалобы другого участника — ООО "Нижегородавтодор". Тогда победителем также было признано АО "ВАД". "Нижегородавтодор" посчитал, что заказчик работ ненадлежащим образом установил порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

О планах расширения автодороги от Нижнего Новгорода к строящейся платной автомагистрали М-12 до 4-х полос на всем протяжении Росавтодор заявлял в январе 2022 года. Проект является продолжением начатой ранее работы по развитию федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов.

На сайте ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород сообщается, что в целом планируется капитальный ремонт восьми участков Р-158 в Нижегородской области протяженностью 151,6 км и двух участков в Республике Мордовия протяженностью 63,5 км.

Как сообщалось, подряд на расширение первого объекта (участок трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов от поселка Нижегородец до деревни Лапшиха) в рамках проекта получило ООО "Дорожная строительная компания" (ДСК, Тверская область).