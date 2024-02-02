Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • АО "Иркутсккабель" вошло в число лидеров регионального рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

АО "Иркутсккабель" вошло в число лидеров регионального рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

2 февраля 2024, 10:15 212 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ТД Ункомтех
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Иркутсккабель» награждено дипломом за значительный вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области.

По итогам рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 2022 года в группе «Машиностроительный комплекс» АО «Иркутсккабель» заняло первое место.

В Иркутской области с 2007 года составляется ежегодный Рейтинг организаций региона. В Рейтинге принимают участие крупные и средние организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи.

Рейтинг позволяет определить предприятия и организации, являющиеся лидерами в экономике региона.

Главная задача – повышение конкурентоспособности экономики региона и укрепление сотрудничества и взаимодействия Правительства Приангарья и предприятий области.  По данным министерства экономического развития Иркутской области, при определении победителей рейтинга используется комплексный подход по различным показателям: финансово-экономическим, инвестиционной деятельности, трудовой деятельности, социальной ответственности организации. В состав экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

АО «Иркутсккабель» совместно с ООО «Торговый Дом «Ункомтех», АО «Кирскабель» и АО «Управляющая компания «Ункомтех» образуют холдинг по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции.

Обсудить на форуме
Метки: ИРКУТСККАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
UNKT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета УНКОМТЕХ 360
Другие новости сюжета:
03.11.2023
RusCable Live - Ужасы кабельного рынка. Game Over сайтов-клонов, ниндзя и КабельФест. 03.10.2023
21.06.2022
"Кабель судного дня": продолжение. Громадная печь и уникальные технологии на Кирскабеле."Ункомтех 360!" глава 2
18.12.2023
RusCable Insider #342 - Реальный кабель УНКОМТЕХ, "сила" АЭКа и зачем нужен трейд-ин оборудования?
06.10.2023
RusCable Live - фейковые сайты кабельных заводов, Город Света и цены на медь. Разбираемся! Эфир 6.10.2023
22.05.2023
Провода, соединяющие Россию. Иркутсккабель. Самый восточный кабельный завод в проекте УНКОМТЕХ 360!
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+