АО «Иркутсккабель» награждено дипломом за значительный вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области.

По итогам рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 2022 года в группе «Машиностроительный комплекс» АО «Иркутсккабель» заняло первое место.

В Иркутской области с 2007 года составляется ежегодный Рейтинг организаций региона. В Рейтинге принимают участие крупные и средние организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи.

Рейтинг позволяет определить предприятия и организации, являющиеся лидерами в экономике региона.

Главная задача – повышение конкурентоспособности экономики региона и укрепление сотрудничества и взаимодействия Правительства Приангарья и предприятий области. По данным министерства экономического развития Иркутской области, при определении победителей рейтинга используется комплексный подход по различным показателям: финансово-экономическим, инвестиционной деятельности, трудовой деятельности, социальной ответственности организации. В состав экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.