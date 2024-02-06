В России создали консорциум для развития передовой IT-инфраструктуры. Новая информационно-коммуникационная сеть предоставит отечественным научным организациям необходимую скорость и качество обработки данных при проведении экспериментов на научных установках класса мегасайенс и генетических исследований.

Новые вычислительные мощности

В России развивается IT-инфраструктура для прорывных научных исследований. С этой целью организован консорциум, в котором главными исполнителями выступили национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) и Институт системного программирования (ИСП) им. В.П. Иванникова РАН.

Соглашение о создании нового научного объединения заключили 5 февраля. В церемонии его подписания приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор ОИЯИ Григорий Трубников и директор ИСП РАН Арутюн Аветисян.

Как пояснили организаторы, к созданию консорциума побудило активное развитие сети российских научных объектов класса мегасайенс и генетических исследований.

— Сегодня в мире нарастает гонка технологий, и России здесь важно работать на опережение. Подспорьем для этого могут стать установки класса мегасайенс. С их помощью ученые получают поистине уникальные научные данные, но их обработка требует продуманных алгоритмов и огромных вычислительных мощностей. Возможности консорциума, который сегодня создан, позволят к концу десятилетия обеспечить решение этой задачи, — прокомментировал заключение соглашения Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что новая IT-инфраструктура будет базироваться на Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС), которую развивает и НИЦ «Курчатовский институт». К ней уже подключены более 80% научных организаций страны. В дальнейшем это обеспечит равный доступ российских ученых к мегасайенс-сервисам независимо от их месторасположения. В перспективе к проекту смогут присоединиться участники из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Генетика — основной потребитель IT-ресурсов

Как подчеркнул Михаил Ковальчук, еще одна задача консорциума — это необходимость в обеспечении надежной инфраструктуры для развития Национальной базы генетической информации и биоресурсных центров. Они предназначены для изучения и сохранения разнообразия российских геномов, микробиомов, флоры и фауны.

— В связи с бурным развитием технологий и методов расшифровки наследственной информации генетика становится главным потребителем вычислительных ресурсов. Поэтому создание защищенной системы хранения и обработки больших данных в этой сфере — это необходимая платформа для обеспечения российского технологического суверенитета и биобезопасности, — пояснил руководитель Курчатовского института.

Вместе с тем Михаил Ковальчук отметил, что в текущий момент происходит взрывной рост объема экспериментальных данных. Поэтому необходимо развивать технологии, которые позволят в тысячи раз увеличить скорости обработки данных и при этом уменьшить потребление электроэнергии. Так, в НИЦ «Курчатовский институт» развивают нейроморфные вычислительные системы, организованные по принципу работы человеческого мозга.

— В настоящее время, по сути, любое научное направление можно соотнести с классом мегасайенс. Поэтому в целом развитие современной науки невозможно без соответствующих умных технологий обработки данных, — прокомментировал Арутюн Аветисян.

Он акцентировал внимание на том, что новая IT-инфраструктура формируется на основе отечественных облачных технологий, что позволяет формировать сервисы, которые соответствуют запросам российских ученых и при этом обеспечивают необходимый уровень безопасности данных.

В свою очередь Григорий Трубников отметил, что сейчас в российских университетах готовят кадры, которые ориентированы на решение масштабных задач. Реализация целей, для которых создается консорциум, позволит обеспечить будущих ученых необходимым инструментарием.

По словам организаторов консорциума, объединение создается с опорой на уже имеющийся опыт. Все его участники реализуют крупные проекты в сфере развития суперкомпьютеров и сервисов обработки информации. Объединение их усилий позволит совершить прорыв во многих научных направлениях.

К примеру, еще в 2003 году по инициативе НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ в России был создан Консорциум RDIG — объединение организаций для проведения интенсивных вычислительных операций. Он был реализован как часть международной системы для распределенной обработки данных, полученных в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере.