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  • Подготовка специалистов в области моделирования – одна из важных тем международной конференции "CIM в России и мире"

Подготовка специалистов в области моделирования – одна из важных тем международной конференции "CIM в России и мире"

6 февраля 2024, 15:00 423 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

8 февраля в Сочи открывается четвертая общеотраслевая конференция «CIM в России и мире», посвященная гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартовОбщей информационной модели (Common information model, CIM).

Организатором конференции выступает Системный оператор при поддержке Министерства энергетики РФ.

«В этом году конференция переходит на кардинально новый уровень.Изначально форум был направлен на популяризацию идеологии использования стандартов Общей информационной модели среди профессионального сообщества. К сегодняшнему дню он трансформировался в крупнейшую дискуссионную площадку по обсуждению прикладных, практических вопросов применения CIM в России. Программа конференции насыщена выступлениями технической направленности, заточенными на решение конкретных кейсов, а ее основные участники – технические эксперты по вопросам моделирования оборудования и энергообъектов, специалисты, ответственные за обеспечение обмена данными информационных моделей», – рассказал директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов.

Помимо представителей российского энергетического сообщества участие в конференции принимают эксперты из стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии.

На повестке – особенности информационного обмена в формате CIM, подходы к цифровому моделированию энергосистем и оборудования с использованием международных стандартов, российский и зарубежный опыт использования CIM в конкретных деловых процессах и совершенствование нормативно-правового фундамента в этой сфере.

В числе основных тем конференции – подготовка профильных специалистов, обладающих знаниями и навыками в области информационного моделирования на базе CIM и разработки профилей информационного обмена с использованием этой технологии.

«Учитывая широкий круг участников и спектр обсуждаемых тем, мы рассчитываем, что конференция станет уникальным пространством для генерации идей, концепций и перспективных технических решений по применению стандартов, откроет новые окна возможностей по оптимизации информационного взаимодействия в отрасли», – подчеркнул Роман Богомолов.

Его интервью в преддверии форума читайте здесь.

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Метки: СО ЕЭС, CIM-2024, CIM, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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