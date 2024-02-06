Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Система менеджмента качества ООО "Кабельный завод "АЛЮР" успешно прошла аудит, по результатам которого было подтверждено ее соответствие требованиям ISO 9001:2015 применительно к следующим областям деятельности (ЕА 19): разработка, производство и поставка кабельной продукции.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter