Система менеджмента качества ООО "Кабельный завод "АЛЮР" успешно прошла аудит, по результатам которого было подтверждено ее соответствие требованиям ISO 9001:2015 применительно к следующим областям деятельности (ЕА 19): разработка, производство и поставка кабельной продукции.