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Система менеджмента качества ООО "Кабельный завод "АЛЮР" соответствует требованиям ISO 9001:2015

6 февраля 2024, 14:45 493 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Кабельный завод АЛЮР
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Система менеджмента качества  ООО "Кабельный завод "АЛЮР" успешно прошла аудит, по результатам которого было подтверждено ее  соответствие требованиям ISO 9001:2015 применительно к следующим областям деятельности (ЕА 19): разработка, производство и поставка кабельной продукции.

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Метки: АЛЮР, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
ALUR
6.47

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