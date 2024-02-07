В конце января в посёлке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области была выявлена очередная «серая» майнинг-ферма . «Находку» в пригороде Искитима обнаружили специалисты АО «РЭС» и сотрудники правоохранительных органов в ходе совместного рейда .

В здании бывшей котельной были выстроены специальные стеллажи высотой по несколько метров, где были установлены, подключены и работали более 100 «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют. При этом стеллажи были заполнены только на половину, а в помещении находилось еще не распакованное оборудование для майнинга.

Проведя тщательную проверку на объекте, энергетики обнаружили перемычки на токовых трансформаторах прибора учета, что позволило владельцу крипто-фермы осуществлять хищение электроэнергии в особо крупном размере. Речь идет о нескольких миллионах рублей, и это без учета выхода фермы на «полную мощность» после установки всего подготовленного оборудования.

Специалисты АО «РЭС» составили на нарушителя акт, где зафиксировали ущерб, причиненный предприятию. Кроме того, по данному факту от лица компании подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время оборудование энерговоров изъято с места преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Таким образом, еще один нарушитель – майнер, решивший заработать, используя «бесплатное электричество», может оказаться на скамье подсудимых и быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

на сайте www.eseti.ru; отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber .