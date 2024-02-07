7 февраля 2024 года НИУ «МЭИ» и АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Илья Артемьев.

Целью соглашения является сотрудничество в области подготовки кадров и реализации совместных проектов и методических пособий для обучения и повышения квалификации студентов университета и сотрудников компании.

«Для наших студентов, в первую очередь, это возможность получения практического опыта и применения полученных знаний в реальной работе ведущей российской компании. Сотрудничество между НИУ «МЭИ» и ПК ХК «Электрозавод» будет способствовать развитию научных и практических достижений в области энергетики и электротехники, созданию новых продуктов и улучшению существующих», ‒ рассказал о сотрудничестве ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» ‒ ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.