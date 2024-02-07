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НИУ "МЭИ" и ПК ХК "Электрозавод" подписали соглашение о сотрудничестве

7 февраля 2024, 14:00 305 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

 7 февраля 2024 года НИУ «МЭИ» и АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Илья Артемьев.

Целью соглашения является сотрудничество в области подготовки кадров и реализации совместных проектов и методических пособий для обучения и повышения квалификации студентов университета и сотрудников компании.

«Для наших студентов, в первую очередь, это возможность получения практического опыта и применения полученных знаний в реальной работе ведущей российской компании.  Сотрудничество между НИУ «МЭИ» и ПК ХК «Электрозавод» будет способствовать развитию научных и практических достижений в области энергетики и электротехники, созданию новых продуктов и улучшению существующих», ‒ рассказал о сотрудничестве ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» ‒ ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.

«Сегодня мы, как производственное предприятие, выражаем свою заинтересованность в привлечении специалистов МЭИ на свои предприятия, развитии собственной технологической базы, создании центра компетенций. Со своей стороны, готовы предоставить нашу площадку под реализацию самых смелых идей и технических решений. Мы осознаем, что без развития научной базы не будет поступательного развития производства», ‒ прокомментировал директор АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Илья Артемьев.​

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Метки: НИУ МЭИ, ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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