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7 февраля 2024 года НИУ «МЭИ» и АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Илья Артемьев.
Целью соглашения является сотрудничество в области подготовки кадров и реализации совместных проектов и методических пособий для обучения и повышения квалификации студентов университета и сотрудников компании.
«Для наших студентов, в первую очередь, это возможность получения практического опыта и применения полученных знаний в реальной работе ведущей российской компании. Сотрудничество между НИУ «МЭИ» и ПК ХК «Электрозавод» будет способствовать развитию научных и практических достижений в области энергетики и электротехники, созданию новых продуктов и улучшению существующих», ‒ рассказал о сотрудничестве ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» ‒ ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.
«Сегодня мы, как производственное предприятие, выражаем свою заинтересованность в привлечении специалистов МЭИ на свои предприятия, развитии собственной технологической базы, создании центра компетенций. Со своей стороны, готовы предоставить нашу площадку под реализацию самых смелых идей и технических решений. Мы осознаем, что без развития научной базы не будет поступательного развития производства», ‒ прокомментировал директор АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Илья Артемьев.
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