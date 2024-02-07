Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры аэропортов «Зенит» на выставке NAIS 2024 в Москве. Полностью отечественное решение позволяет в режиме реального времени получать точные данные о местоположении и состоянии спецтехники, количестве пассажиров и багажа. Также система обеспечивает учет расходных материалов на территории воздушных гаваней.

«Зенит» построен по принципу «все в одном» – он собирает видео- и аудиоданные, имеет функции телеметрии, машинного зрения, аналитики и прогнозирования. В состав комплекса входят мобильные модули, сервер, рабочие места операторов, камеры и программное обеспечение для смартфонов или мобильных терминалов. Решение функционирует на базе операционных систем AstraLinux и Android. С помощью модемов информация передается на сервер, где обрабатывается и в автоматическом режиме загружается на интерактивную карту.

«Разработка «Росэлектроники» позволяет аэропортам снизить на 10-15% использование расходных материалов, например топлива, реагентов, различных технических жидкостей. Кроме того, в «Зените» предусмотрен собственный скоростной радиоканал радиусом до 20 км. Он обеспечивает независимость от внешних сетей передачи данных и помогает избежать затрат на прокладку дорогостоящих линий высокоскоростной связи. Использование комплекса повышает уровень безопасности в аэропорту, что крайне важно для объектов критической транспортной инфраструктуры», – сказали в Ростехе.

В функционал разработанного Калужским НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ холдинга «Росэлектроника») входят: автоматический контроль выполнения операций, определение местоположения подвижных объектов, анализ текущего состояния оборудования, контроль уровней технических жидкостей, уведомление о возникновении предаварийных ситуаций, видеофиксация и организация селекторной громкоговорящей связи одной или нескольких групп абонентов, а также сбор и хранение информации.

«Применение нашей комплексной системы мониторинга поможет оптимизировать работу не только аэропортов, но и других крупных объектов различного назначения – железнодорожных станций, вокзалов, портов, строительных площадок, сельскохозяйственных предприятий, логистических комплексов. «Зенит» – это полностью отечественная разработка, которая позволяет построить упорядоченную систему сбора и анализа важной информации для принятия решений по работе объекта. Опытный образец комплекса уже проходит испытания в международном аэропорту Калуги», – отметил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

В «Зените» предусмотрена возможность создания единого пункта управления для нескольких предприятий. Благодаря этой опции при внедрении системы на разных объектах формируется единый центр управления, что повышает его контролируемость и сокращает организационные издержки.

XI Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 проходит 6-7 февраля в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве.