На Смоленской ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» – «Смоленская генерация» (входит в АО «Русатом Инфраструктурные решения», дивизион Госкорпорации «Росатом») начался комплекс работ по монтажу оборудования нового турбоагрегата мощностью 130 МВт.

Специалисты произвели подъем статора генератора на реконструированный фундамент. В ближайшее время рядом с ним последовательно установят цилиндры и подшипники паровой турбины, уложат в них ротора и произведут стыковку турбины с генератором. Одновременно в цеху ведется монтаж вспомогательного оборудования: трубопроводов, подогревателей, насосов, системы возбуждения генератора. Завершение монтажных работ планируется в августе, после чего начнется подготовка нового турбоагрегата к запуску в промышленную эксплуатацию.

Замена оборудования осуществляется в рамках реализации программы модернизации генерирующих мощностей (ДПМ-2). Всего на Смоленской ТЭЦ-2 будет установлено два турбоагрегата: один – в конце этого года, второй – в конце 2025-го. Установленная электрическая мощность станции увеличится до 320 МВт, тепловая – до 815 Гкал/ч. Общая стоимость всех работ превысит 8 млрд рублей.

Все новое оборудование - отечественного производства. В результате повысится экологичность, надежность и эффективность работы ТЭЦ. Изменения почувствуют прежде всего 225 тыс. жителей Смоленска, получающих от ТЭЦ тепловую энергию.