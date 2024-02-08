Начальник Службы информационной модели Системного оператора Николай Беляев на конференции «CIM в России и мире» рассказал о важнейших результатах работы по унификации информационного обмена на базе стандартов Общей модели данных (Common information model, CIM), его актуальном статусе и перспективных направлениях развития технологии.

Выступая с докладом «Организация обмена данными между субъектами электроэнергетики. Что дальше?», Николай Беляев отметил, что к настоящему моменту в процессе гармонизации информационного обмена в отрасли удалось сформировать методическую и нормативную базу для внедрения нового «языка технологического общения», отработать организационные и технологические аспекты обмена данными на базе CIM в ходе пилотных проектов. Отлажены технологии моделирования и возможности консолидации разрозненных информационных моделей, отточен процесс наполнения и актуализации Единой информационной модели ЕЭС России. Реализованные пилотные проекты показали необходимость точечной донастройки нового формата взаимодействия, но в целом могут быть признаны успешными.

«Сегодня нормативно обеспечивается единый сквозной процесс моделирования с использованием технологии CIM в масштабах всей отрасли. Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, собственники создают информационные модели принадлежащего им оборудования и энергообъектов. В соответствии с приказом Минэнерго РФ № 1340 от 20 декабря 2022 года посредством CIM-портала они передают в Системный оператор информацию, содержащуюся в информационных моделях. На основе полученных сведений Системный оператор формирует перспективные информационные модели энергосистем, данные которых предоставляются субъектам отрасли в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 82 от 17 февраля 2023 года», – подчеркнул Николай Беляев.

Начальник Службы информационной модели рассказал о текущих параметрах обмена технологическими сведениями между субъектами отрасли и Системным оператором в соответствии со стандартами CIM.

С крупнейшими энергокомпаниями, в числе которых ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», концерн «Росэнергоатом», АО «СУЭНКО» и АО «Сетевая компания» (Татарстан), достигнуты договоренности по обмену информацией о параметрах и характеристиках оборудования и ЛЭП в формате cimxml, соответствующем требованиям ГОСТ Р 58651.2019. Пилотные проекты, реализованные с этими энергокомпаниями, обеспечивают возможность приёма информации о параметрах и характеристиках оборудования, расположенного на 73,2 % энергообъектов.

Энергокомпании, не имеющие собственных информационных моделей, осуществляют передачу информации с использованием специализированных web-форм CIM-портала с последующим автоматическим преобразованием полученной информации в структуру CIM. Этим способом в диспетчерские центры передаются данные об остальных 26,7 % энергообъектов. Для оптимизации этого процесса Системный оператор самостоятельно заполнил параметры информационной модели в объеме ранее поступившей от соответствующих субъектов отрасли на бумажных носителях информации.

Всего в 2023 году в Единую информационную модель ЕЭС России было внесено около 1,5 млн значений параметров и добавлено более 75 тыс. единиц оборудования. В целом с 2021 года «цифровой двойник» энергосистемы пополнился более 280 000 единицами оборудования.

Отдельно докладчик отметил результаты работы по стандартизации информационного обмена. Она проводится в рамках возглавляемого Системным оператором подкомитета ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике» Технического комитета 016 «Электроэнергетика» Росстандарта. На сегодняшний день серия ГОСТ 58651, описывающая применение CIM в российской электроэнергетике, уже включает в себя 10 национальных стандартов. В стадии активной разработки находятся еще четыре стандарта. Важным результатом этой работы в 2023 году стал выпуск рекомендаций по стандартизации, включающих машиночитаемую каноническую модель ГОСТ Р 58651 в открытом формате.

В заключение Начальник Службы информационной модели рассказал о перспективных направлениях использования CIM на горизонте 5–10 лет. Среди них – обмен информацией о результатах замеров параметров электрического режима, параметрах работы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики и перечнях объектов диспетчеризации, а также предоставление перспективных расчётных моделей.