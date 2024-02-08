Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
В 2024 году IEK отмечает 25-летний юбилей создания бизнеса. Четверть века — это огромный срок, в течение которого компания постоянно совершенствовалась. Другая эпоха и иной статус на рынке требуют изменения самого облика компании и ее репозиционирования.
О ребрендинге и амбициозных задачах компании было объявлено во время VIII IEKономического форума. Главная цель IEK — стать отечественным брендом № 1 с лучшим выбором продуктов и клиентскими сервисами мирового уровня.
— Вместе с обновлением логотипа компания запускает процесс репозиционирования на рынке, — комментирует генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин. — До сих пор IEK ассоциировался только с электротехникой и светотехникой. Но в портфеле компании свыше 30 тыс. наименований продукции для жизни — от светотехники и батареек до комплексных решений в промышленности, включая автоматизацию, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.
Экспертиза компании, высокотехнологичное производство, современные испытательные центры и строгий контроль качества позволяют нам предложить оборудование, которое успешно заменит продукцию европейских брендов среднего и высокого ценовых сегментов.
Новый логотип IEK сохранил традиционные цвета как дань истории и узнаваемости бренда, при этом они стали яркими и энергичными. Логотип обрел более устойчивые пропорции, что отражает высокий уровень экспертизы компании и уверенность в ее компетенциях.
Акцент в логотипе на первую букву i подчеркивает опору на технологичность и инновации. Развитие цифровых клиентских сервисов IEK, цифровизация процессов и технологий, разработка программного обеспечения — все это позволяет компании уверенно смотреть в будущее и отвечать на вызовы прогресса.
Графитовый серый цвет подчеркивает технологичность, масштабность и устойчивость IEK, объединяет логотип. Желтый символизирует энергию созидания и интерес к потребностям клиентов. Поддерживает идею бренда и дает заряд энергии чистый белый — цвет простоты, безупречности и открытости новым идеям.
Современные графические элементы фирменного стиля дополняют его динамикой и движением, устремленным в будущее, подчеркивают развитие и совершенствование компании.
Включаемся в жизнь — новый слоган IEK. Все знают: нет ничего проще, чем включить и выключить оборудование. Но IEK включается в жизнь и бизнес ĸаждого ĸлиента, в центре нашего внимания — люди, их комфорт, потребности и безопасность.
Передовая эĸспертиза, глубоĸое понимание вызовов и ценностей наших клиентов и партнёров позволяют IEK превосходить ожидания и предлагать эффективные решения их задач.
IEK включается в жизнь и делает ее комфортнее для вас.
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