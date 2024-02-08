В 2024 году IEK отмечает 25-летний юбилей создания бизнеса. Четверть века — это огромный срок, в течение которого компания постоянно совершенствовалась. Другая эпоха и иной статус на рынке требуют изменения самого облика компании и ее репозиционирования.

О ребрендинге и амбициозных задачах компании было объявлено во время VIII IEKономического форума. Главная цель IEK — стать отечественным брендом № 1 с лучшим выбором продуктов и клиентскими сервисами мирового уровня.

Новая стратегия развития

— Вместе с обновлением логотипа компания запускает процесс репозиционирования на рынке, — комментирует генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин. — До сих пор IEK ассоциировался только с электротехникой и светотехникой. Но в портфеле компании свыше 30 тыс. наименований продукции для жизни — от светотехники и батареек до комплексных решений в промышленности, включая автоматизацию, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.

Экспертиза компании, высокотехнологичное производство, современные испытательные центры и строгий контроль качества позволяют нам предложить оборудование, которое успешно заменит продукцию европейских брендов среднего и высокого ценовых сегментов.

Что мы для этого делаем?

Изучаем потребности клиентов, разрабатываем и внедряем наиболее полезные, необходимые потребителям продукты и решения.

Создаем экосистему высокотехнологичных продуктов для любой отрасли и сферы бизнеса.

Реализуем политику локализации продукции, модернизации производственных площадок.

Активно развиваем единую систему логистики и складов по всем направлениям.

Внедряем цифровые клиентские сервисы и поддержку клиентов на всех этапах: от проектирования объектов до эксплуатации оборудования.

Бизнес-стратегия нашла отражение в логотипе бренда

Новый логотип IEK сохранил традиционные цвета как дань истории и узнаваемости бренда, при этом они стали яркими и энергичными. Логотип обрел более устойчивые пропорции, что отражает высокий уровень экспертизы компании и уверенность в ее компетенциях.

Акцент в логотипе на первую букву i подчеркивает опору на технологичность и инновации. Развитие цифровых клиентских сервисов IEK, цифровизация процессов и технологий, разработка программного обеспечения — все это позволяет компании уверенно смотреть в будущее и отвечать на вызовы прогресса.

Графитовый серый цвет подчеркивает технологичность, масштабность и устойчивость IEK, объединяет логотип. Желтый символизирует энергию созидания и интерес к потребностям клиентов. Поддерживает идею бренда и дает заряд энергии чистый белый — цвет простоты, безупречности и открытости новым идеям.

Современные графические элементы фирменного стиля дополняют его динамикой и движением, устремленным в будущее, подчеркивают развитие и совершенствование компании.

IEK. Включаемся в жизнь

Включаемся в жизнь — новый слоган IEK. Все знают: нет ничего проще, чем включить и выключить оборудование. Но IEK включается в жизнь и бизнес ĸаждого ĸлиента, в центре нашего внимания — люди, их комфорт, потребности и безопасность.

Передовая эĸспертиза, глубоĸое понимание вызовов и ценностей наших клиентов и партнёров позволяют IEK превосходить ожидания и предлагать эффективные решения их задач.

IEK включается в жизнь и делает ее комфортнее для вас.