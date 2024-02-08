RusCable Insider #345
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В Махачкале пресечена деятельность подпольной майнинговой фермы. Это стало возможным благодаря совместным оперативным действиям энергетиков филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и сотрудников МВД Республики Дагестан. Нелегальная криптоферма за несколько месяцев потребила 546,5 тыс. кВт*ч на сумму более 1,2 млн рублей.
В результате проверки изъято оборудование, которое было подключено к сети в обход прибора учета. Незаконной добычей криптовалютой занимался 37-летний житель поселка Караман Кировского района г. Махачкалы в своем частном доме. В отношении майнера решается вопрос о возбуждении административного дела. Теперь энерговор должен будет не только компенсировать похищенное электричество, но и заплатить крупный штраф.
Напомним, что поселок Караман относится к районам Махачкалы, откуда поступает наибольшее количество обращений потребителей о перепадах напряжения и перерывах электроснабжения.
«Россети Северный Кавказ» уделяет повышенное внимание борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, ведь подобные правонарушения напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения и могут привести к аварийным ситуациям, а также росту затрат добросовестных абонентов.
Сообщить о фактах безучетного потребления электроэнергии можно по телефону доверия для приема обращений о возможных фактах коррупции +7 (928) 220-75-69 (круглосуточно, анонимно).
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