Ведущий российский производитель грузовой автомобильной техники КАМАЗ и российская инвестиционная компания АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития водородных технологий. Документ подписали президент АФК «Система» Тагир Ситдеков и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Соглашение направлено на объединение и координацию усилий в создании серийных изделий, использующих водород. Среди них грузовой автомобиль, складская техника, водный автобус-электроход, мобильные водородные заправочные станции, электролизеры и др.

«Водородная энергетика – крайне перспективное направление как с точки зрения высоких показателей по энергоэффективности, так и охраны окружающей среды, поскольку водород является самым экологически чистым видом топлива. АФК «Система» с 2022 года ведет планомерную работу по этому направлению и уже добилась значимых результатов. Осенью прошлого года один из наших активов – Sitronics Group – в акватории Невы провел успешные испытания судна с электрохимическим генератором, вырабатывающим энергию из водорода. Соглашение со столь крупным партнером, как КАМАЗ даст мощный импульс в развитии водородных технологий не только в периметре наших компаний, но и в масштабе всей страны», – отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

«Мы уже имеем опыт разработок и внедрения перспективных водородных технологий в коммерческом транспорте. Но эта тематика требует интеграции усилий не только производителей автотехники, но и передовых технологических компаний, среди которых, конечно, и АФК «Система». Уверен, что наша совместная работа, как российских лидеров в своих отраслях, приведет к практическому результату по внедрению водородных технологий в целом ряде направлений», – подчеркнул генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Также в рамках соглашения стороны намерены взаимодействовать с образовательными учреждениями для подготовки кадров в области водородных технологий и электротранспорта.

КАМАЗ активно модернизирует технологические площадки и осваивает выпуск новых продуктов, отвечая на санкционное давление уверенным ростом импортозамещающих производств, внося значительный вклад в системное восстановление отечественного автомобилестроения.

С 2022 года АФК «Система» приступила к разработке и внедрению водородных технологий в экономику, создав два R&D-подразделения – Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики (совместно с Российской академией наук).

В числе инновационных проектов Центра водородных технологий – создание электрохимического генератора для одного из первых судов на водородном топливе в России. Эта разработка позволит увеличить дальность хода электросудов, которые производит компания Emperium, входящая в Sitronics Group.

В целях подготовки необходимых специалистов для новой отрасли при поддержке Благотворительного фонда «Система» открыта вечерняя школа «Водородная энергетика» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В прошлом году порядка 60 студентов прошли в ней обучение, и лучшие из них начали работать в Центре водородных технологий.

В рамках профориентационной и образовательной деятельности БФ «Система» запустил стипендиальную программу с отдельной номинацией «Технологии водородной энергетики» в партнерстве с Центром водородных технологий.