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ЧЭАЗ внедряет в производство изобретения молодых ученых

9 февраля 2024, 17:59 121 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Чебоксарский электроаппаратный завод
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Фонд содействия инновационным разработкам обучающихся, молодых ученых и специалистов в научно-технической сфере продолжает финансировать перспективные направления.

 Фонд содействия инновационным разработкам обучающихся, молодых ученых и специалистов в научно-технической сфере продолжает финансировать перспективные направления.

 Фонд был создан ЧЭАЗ совместно с опорным вузом электротехнической отрасли – Чувашским госуниверситетом имени Ульянова – в 2021 году. За это время шесть проектов прошли апробацию и были внедрены на производство.

 Все работы направлены на усовершенствование производственных процессов на ЧЭАЗ и создание или модернизацию электротехнической продукции – это главное условие участия в конкурсе. Объем финансирования перспективных технологий составил 4 миллиона рублей.

 В одной из работ учеными был предложен вариант повторного использования  твердосплавных пластин для обработки поверхностей. Из них теперь изготавливают резцы. Другая группа молодых исследователей изучила автоматические выключатели для управления и защиты электродвигателей мощностью до 45 кВт, представленные на рынке. Определив преимущества и недостатки и пути их исключения, подготовлена база для опытно-конструкторских разработок с целью создания импортозамещающей продукции. Благодаря фонду микропроцессорные устройства РЗА теперь демонстрируются с помощью VR приложения. Вторым этапом создается приложение для демонстрации продукции ЧЭАЗ.

 Развитию научной деятельности на ЧЭАЗ всегда уделяли большое внимание. По инициативе специалистов Электроаппаратного завода 60 лет назад в ЧГУ имени Ульянова была открыта кафедра электрических и электронных аппаратов. В 1961 году на базе завода был создан электротехнический научно-исследовательский институт.

 Сегодня эта работа продолжается. Фонд инновационных разработок дает возможность молодым специалистам реализовать свои идеи и апробировать их в реальных условиях. А для студентов это способ проявить себя, почувствовать причастность к большому делу.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ЧЭАЗ
Отрасль: Электротехника 
CHAZ
0.95

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